الزكاة توضح المصرح لهم بالشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم والمغادرة

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأشخاص المصرح لهم بالشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم والمغادرة.



الشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم والمغادرة



الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة



جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : "بخصوص خبر الإعفاء هل يشمل صالات القدوم والمغادرة المحلية؟ وهل يشمل جميع المنتجات العطور وغيره؟".وأجابت الهيئة، بقولها: "للتوضيح لك، المصرح لهم بالشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم والمغادرة كل مسافر قادم للمملكة أو مغادر منها".في سياق ذي صلة، وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تحذيرًا للمواطنين من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، في محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين.وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول مخاطبة منسوبة لها: "نود التوضيح لك، البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، ونأمل منك تجاهل البريد الإلكتروني المُرسل".وأضافت: "ونود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA.وأوضحت أن "الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أن الهيئة لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA فقط".