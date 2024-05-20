التأمينات الاجتماعية توضح طريقة التحقق من حالة الاشتراك

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين، بشأن التحقق من حالة الاشتراك.



حالة الاشتراك في التأمينات



جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية التحقق من حالة الاشتراك.وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله، يمكنك التحقق من حالة الاشتراك باستخدام الرابط التالي " هنا "،⁩ كما يمكنك التسجيل والدخول لحسابك الرسمي في التأمينات الاجتماعية عبر الرابط ⁦ هنا ، وبإمكانك طباعة شهادة مدد وأجور المشترك.

نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات



فرع المعاشات



فرع الأخطار المهنية



نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)



أيضا، حددت التأمينات الاجتماعية، نسبة اشتراك الموظف السعودي في نظام التأمينات.وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "نسبة الاشتراك للمشترك السعودي إجمالًا هي 21.5% من الأجر المسجل، يتحمل المشترك 9.75% من الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.75% من الاشتراكات".وأرفقت نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات وعناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك على النحو التالي:يطبق هذا الفرع من النظام على العاملين السعوديين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وكذلك أصحاب المهن الحرة السعوديين،ويستحق في حال توافر الشروط النظامية عند ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو غيرها من الحالات صرف معاش تقاعدي، أما في حالة الوفاة فيستمر الصرف للمستحقين عنه. وتبلغ نسبة الاشتراك فيه (18%).يطبق هذا الفرع من النظام على العاملين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، ويقدم التعويضات المنصوص عليها بالنظام ولوائحه التنفيذية في حالات الإصابات الناتجة عن العمل. وتبلغ نسبة الاشتراك (2%).يكفل هذا النظام توفير الحماية التأمينية للمشتركين السعوديين عند التعطل عن العمل في حال توافر الشروط النظامية الواردة في أحكام النظام أو اللائحة، ويعتبر أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية. وتبلغ نسبة الاشتراك فيه (1.5%).





النسب التي يدفعها صاحب العمل والمشترك



* المعاشاتصاحب العمل: 9%المشترك: 9%* الأخطار المهنيةصاحب العمل: 2%المشترك: لا يتكلف شيئًا* ساند:صاحب العمل: 0.75%المشترك: 0.75%