مع بدء إيداع دفعة يناير.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

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أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 74 التي بدأ إيداعها في حساب المستفيدين في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديده حتى نهاية العام الجاري.

مبلغ الدعم الإضافي اضافة اعلان



اهلاً بك، مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، والذي هو امتداداً للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩ ، نسعد بخدمتك January 9, 2024

كم الدعم الإضافي؟



تمديد حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

