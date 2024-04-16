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في الرياض وجدة.. وظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:اضافة اعلان

 وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

- مراقب إطفاء
- إطفائي
- مشرف خدمات ترفيه الموظفين
- أخصائي علاقات الموظفين
- مهندس مراقبة
- مسؤول تدريب الحماية من الحريق

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الموارد البشرية
- التربية البدنية
- علوم السلامة
- الهندسة
- أو مايعادلهم

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

نبذة عن الجامعة:

هي جامعة حكومية متخصصة في العلوم الصحية، أنشأت عام 2005 وتقع بالعاصمة الرياض، ولها فرعين في الأحساء وجدة، وتحتوي الجامعة على أربع عشرة كلية في ثلاث مدن جامعية (الرياض وجدة والأحساء).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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