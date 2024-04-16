في الرياض وجدة.. وظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:
وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية- مراقب إطفاء
- إطفائي
- مشرف خدمات ترفيه الموظفين
- أخصائي علاقات الموظفين
- مهندس مراقبة
- مسؤول تدريب الحماية من الحريق
التخصصات المطلوبة:- إدارة الموارد البشرية
- التربية البدنية
- علوم السلامة
- الهندسة
- أو مايعادلهم
المؤهلات المطلوبة:- الثانوية
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.