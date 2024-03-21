وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في الرياض

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط (المقر الرئيسي بالرياض) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض وذلك على النحو التالي:
الوظائف الشاغرة:- مساعد إداري ومنسق أول (Senior Administrative Assistant and Coordinator)
التخصصات المطلوبة:- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- إدارة مكتبية
- الموارد البشرية
- أو مايعادلهم
المهام الوظيفية:- توفير الدعم الإداري الشامل للإدارة العليا أو المديرين التنفيذيين، بما في ذلك إدارة التقويمات وجدولة الاجتماعات والتعامل مع المراسلات.
- تنسيق وإدارة المشاريع، بما في ذلك تتبع المواعيد النهائية، والتواصل مع أعضاء الفريق، وإعداد التقارير، وضمان بقاء المشاريع في الموعد المحدد.
- الإشراف على عمليات المكتب، بما في ذلك الحفاظ على الإمدادات والمعدات والمرافق، والتعامل مع الترتيبات اللوجستية للاجتماعات أو الأحداث.
- الحفاظ على وتحديث قواعد البيانات وقوائم الاتصال وأنظمة حفظ الملفات، وضمان دقة المعلومات وإمكانية الوصول إليها.
- المساعدة في تنظيم الأحداث أو المؤتمرات أو الندوات، والتعامل مع الخدمات اللوجستية، وتنسيق البائعين، وإدارة تسجيلات الحضور.
- مشروع، وتحرير، وتنسيق المستندات والعروض التقديمية والتقارير، التأكد من أنها تفي بالمعايير التنظيمية والمواعيد النهائية.
- ضمان الامتثال للسياسات التنظيمية والإجراءات واللوائح، وخاصة فيما يتعلق بالسرية وحماية البيانات.
- تقديم الدعم للموظفين الإداريين الآخرين، وتفويض المهام حسب الضرورة وتعزيز بيئة عمل تعاونية.
الشروط المطلوبة:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في (احد التخصصات المذكوره اعلاه) أو ما يعادلهم.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس مجال العمل.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: "اضغط هنا".