وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تفاصيل برنامج أنظمة الطائرات بدون طيار

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن إتاحة التسجيل في ماجستير (أنظمة الطائرات بدون طيار) لحملة البكالوريوس لتمكين الشباب السعودي في التخصصات الصناعية الواعدة على النحو التالي.
مسمى الماجستير:- أنظمة الطائرات بدون طيار.
الفئة المستهدفة:- حاملي البكالوريوس في التخصصات الهندسية.
فترة البرنامج:- من (2024/8/25م) وحتى (2026/8/16م).
الأهداف:- تزويد الطلاب بالعلوم والمهارات المطلوبة لتصميم وتصنيع واسخدام الطائرات بـدون طيار بشكـل دقيق من خلال أحدث التقنيات.
متطلبات عامة:- درجة البكالوريوس معترف بها.
- المعدل التراكمي 2.5+ من 4.0 أو ما يعادله.
- درجة IELTS 6+ أو TOEFL 70+ (يتم التنازل عنها لخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخريجين من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، نيوزيلندا).
- رسالتين توصية
- رسوم معالجة غير قابلة للاسترداد + ضريبة القيمة المضافة.
- بيان الغرض (مقالة من صفحة واحدة تركز على الأهداف المهنية والبحثية.