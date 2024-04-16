وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تفاصيل برنامج أنظمة الطائرات بدون طيار

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن إتاحة التسجيل في ماجستير (أنظمة الطائرات بدون طيار) لحملة البكالوريوس لتمكين الشباب السعودي في التخصصات الصناعية الواعدة على النحو التالي.



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الأهداف:



متطلبات عامة:



طريقة التقديم:

