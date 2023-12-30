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بعد تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات .. تنبيهات مهمة للمكلفين للاستفادة من القرار

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة
أ أ
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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية عن المكلفين، وذلك لمدة ستة أشهر ميلادية، اعتبارًا من 1 يناير 2024م حتى 30 يونيو 2024ماضافة اعلان

تمديد مبادرة الاعفاء من الغرامات


وأضافت الهيئة: "يشمل قرار تمديد مبادرة الاعفاء من الغرامات، غرامة تأخير التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بشرط تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم وسداد كامل أصل دين الضريبة المستحقة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، أو تقسيطها قبل تاريخ 30 يونيو 2024م".

وتابعت: "مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل فيما يخص تمديد مبادرة الإعفاء من خلال الرابط التالي:https://bit.ly/48D7waD".

تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة

ويشترط أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
 مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

الدليل الإرشادي المبسط للمبادرة

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني.
ويتضمن الدليل شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة.
إضافة الى خطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.

وسائل التواصل مع الهيئة

وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.



 أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة أكس  (Zatca_Care@)، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

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