بعد تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات .. تنبيهات مهمة للمكلفين للاستفادة من القرار

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية عن المكلفين، وذلك لمدة ستة أشهر ميلادية، اعتبارًا من 1 يناير 2024م حتى 30 يونيو 2024م اضافة اعلان





تمديد مبادرة الاعفاء من الغرامات



تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة



الدليل الإرشادي المبسط للمبادرة



وسائل التواصل مع الهيئة



عزيزي العميل، استمرارًا للمبادرات التحفيزية التي اتخذتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية عن المكلفين، وذلك لمدة ستة أشهر ميلادية، اعتبارًا من 1 يناير 2024م حتى 30 يونيو 2024م — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) December 30, 2023