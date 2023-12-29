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"الزكاة" تصدر الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المتضمنة إيضاحات حول إجراءات منظومة العمل الجمركي.اضافة اعلان
وتهدف الهيئة إلى توعية عملائها ومكلفيها والمهتمين بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع بشكل واضح ومبسط .

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

 وتهدف الهيئة من خلال إصدار الضوابط إلى رفع الوعي بالإجراءات الجمركية لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح الجمركية بما يُحقق مرونة الفسح الجمركي وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.
 وتشتمل الضوابط على توضيح مجموعة من الإجراءات الجمركية المرتبطة بالاستيراد والتصدير وعبور البضائع، مثل تحديد الوثائق الواجب إرفاقها عند الاستيراد.

ضوابط هيئة الزكاة والبيانات الجمركية

أضافة إلى تعديل البيانات الجمركية، والتخليص المسبق للبضائع، مع إيضاحات حول إجراءات التعهد بعدم التصرف بالبضائع، والنقل بالعبور وإجراءات الترانزيت والإدخال المؤقت،
وتشمل أيضا، ضوابط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة، والطرود والإرساليات البريدية الشخصية، إلى جانب شروط وضوابط إعفاء العينات التجارية وضوابط الضمانات والاسترداد.

إتاحة 130 دليلاً ارشاديًا عبر موقع هيئة الزكاة

وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضمن جهودها لرفع الوعي بمجالات أعمالها، أكثر من 130 دليلًا إرشاديًا عبر موقعها الإلكتروني.
تختص بمختلف الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، بما في ذلك أدلة حول كل ما يخص العمل الجمركي، مثل الأدلة الإرشادية لوسطاء الشحن وللوكلاء الملاحيين.

إصدار تقرير المنشأ وتصدير الإرساليات

وتتولى إجراءات إصدار تقرير المنشأ وتصدير الإرساليات عبر شركات النقل السريع، والتسجيل في خدمة النقل البري والدليل الإرشادي المبسّط لمناطق الإيداع، وآلية تقديم الإقرار الإلكتروني للمسافرين عبر تطبيق "زاتكا".
وتهتم أيضا بدليل المستخدم لطباعة البطاقة الجمركية، وإرشادات حجز مواعيد الشاحنات في المنافذ البرية، وإرشادات ومخالفات مهنة التخليص الجمركي.

توفير معلومات إيضاحية عن المكلفين

وتتضمن الأدلة الإرشادية التي تصدرها الهيئة معلومات إيضاحية مفصلة للمساعدة على توجيه المكلفين والعملاء للاستفادة من خدماتها على الوجه الأمثل.

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