عاجل.. "المرور" توضح: كم رسوم استبدال لوحة سيارة خاصة؟

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أوضّحت الإدارة العامة للمرور قيمة رسوم استبدال لوحة سيارة خاصة.





قيمة رسوم استبدال لوحة سيارة خاصة



- لوحة نقل خاص:



- لوحة حافلة خاصة:



- لوحة سيارة أجرة:



- لوحة سيارة نقل عام:



- لوحة حافلة عامة:



- لوحة سيارة نقل عام:



- لوحة دراجة آلية:



- لوحة مركبة أشغال عامة:



- لوحة مؤقتة:



- لوحة دبلوماسية اقتصادية:



- لوحة تصدير:



- لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة:



- لوحة بشعار مميز:



ملاحظات



خطوات الإبلاغ عن فقدان لوحة السيارة



غرامة السير بدون لوحة للمركبة



وجاء رد المرور إجابة على سؤال مواطن يقول فيه: " كم رسوم استبدال لوحة سيارة خاصة؟".واستعرضت "المرور" قيمة رسوم تجديد لوحة السيارة وكذلك اللوحات التالفة والمفقودة، وجاء الرد على النحو التالي:تبلغ قيمة رسم لوحة نقل خاص 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة خاصة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة الأجرة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة النقل العام 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة عامة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة النقل العام 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة دراجة آلية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة مركبة أشغال عامة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم اللوحة المؤقتة 300 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة دبلوماسية اقتصادية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة التصدير 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة 3000 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.تبلغ قيمة رسم لوحة بشعار مميز 800 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.- اللوحات المؤقتة (300) ريال لمدة ثلاثين يومًا فقط.- رسم بدل التالف أو المفقود (100) ريال عند إصدار لوحة أو لوحتين.- رسوم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة يستحصل مرة واحدة عند الإصدار.وكانت قد أوضّحت إدارة المرور في وقت سابق خطوات الإبلاغ عن فقدان لوحة السيارة، والتي تتمثل في:- الإبلاغ لدى السجلات الجنائية.- سداد الرسوم.- مراجعة المرور والتقدم بطلبك.حذرت الإدارة العامة للمرور من سير السائقين بدون لوحة للمركبة وذلك من أجل تفادي المخالفة من الفئة الثالثة في جدول المخالفات المرورية.تتضمن دفع غرامة تتراوح ما بين 3000 ريال وحتى 6000 ريال بحد أقصى، كما أن الإدارة العامة للمرور أقرت بأنه في حالة الإبلاغ عن فقدان اللوحة يجب إبراز المعاملة للشرطة إذا تم إيقاف المركبة، من أجل تفادي وقوع الغرامة المالية على السيارة.