الضمان الاجتماعي: استثناء هؤلاء من شرط الجنسية لاستحقاق المعاش

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في الوقت الذي تشترط فيه اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، امتلاك الجنسية السعودية للحصول على المعاش، إلا أنها في المقابل استثنت بعض الفئات من هذا الشرط.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس" عن الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية، وهم:

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو أرملته أو مطلقته ولها أبناء سعوديون.

وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الايتام الذين لديهم بطاقات تنقل, ولا يشمل ذلك السعودية المتزوجة من أجنبي.







نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية وهم المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو أرملته أو مطلقته ولها أبناء سعوديون, وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي, (cont) أهلاً بك ,نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية وهم المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو أرملته أو مطلقته ولها أبناء سعوديون, وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي, (cont) https://t.co/5GKKG79vz4 March 6, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.- الإقامة الدائمة في المملكة.- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.- التأكيد على البيانات المدخلة.- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.