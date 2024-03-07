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عاجل.. مسجل بحساب المواطن "مستقل" وفي الضمان "تابع" هل يؤثر على أهليته لاستحقاق الدعم؟

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
أ أ
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من بين التساؤلات التي تتكرر من وقت لآخر، ما يتعلق منها باختلاف حالة المسجلين في برنامج حساب المواطن ونظام الضمان الاجتماعي، وما إذا كان لذلك تأثير على استحقاق الدعم من عدمه.اضافة اعلان

تسجيل الطالب في حساب المواطن والضمان الاجتماعي

وفي هذا الإطار يتساءل أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي: "ولدي مسجل بحساب المواطن مستقل هو عمره ٢١ سنة وساكن بمدينة أخرى وعنده عقد إيجار .. ومسجل معي بالضمان الاجتماعي كتابع بحكم أنه طالب وعمره أقل من ٢٥، فهل في هذه الحالة يمكن أن تحصل إشكالية بالتأهيل؟".
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس": "يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية".
وأضافت: "وفي حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة, فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي".

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- التأكيد على البيانات المدخلة.
- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.


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