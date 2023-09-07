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تجديد الهوية الوطنية ووصولها كم يستغرق من الوقت.. الأحوال المدنية توضح؟

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الوقت الذي يستغرقه وصول بطاقة الهوية الوطنية بعد تجديدها.

تجديد وصول بطاقة الهويةاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب "العناية بالعملاء" في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه "تجديد الهوية الوطنية مع خدمة التصويل كم يوم ياخذ؟".

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "تصل الوثائق خلال ٥ أيام عمل عن طريق البريد السعودي (سُبل)، نسعد بخدمتك".

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزراة الداخلية ضوابط لتسجيل الأسماء.

ضوابط تسجيل الأسماء


ويحق للمواطنين استخدام الأسماء المعرفة بـ"ال" والتي كانت تستخدم قديمًا عند العرب مثل: الوليد، والجوهرة، العنود وما يأتي على نهجها، ولا يمكن أبدًا تسجيل الاسم المسبوق بلقب.

ويمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة مثل: عبد النبي، عبد الرسول وما يشبهها.

أيضا غير مسموح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: صفي الدين، قمر الزمان، وما يأتي على غرارهما.

خدمات الأحوال المدنية


وتقدم الأحوال المدنية، عدة خدمات أخرى يحتاجها المواطن لكن لابد من استخدامها عبر منصة أبشر حتى تثبت تلك التعديلات في صحيفة الأحوال المدنية للمواطن ومن بين تلك الخدمات ما يلي:

• تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية: وهي من الخدمات التي يمكن للمواطن الاستفادة منها عبر تقديم طلب إلكتروني من قبله عبر أبشر، وسوف يحتاج لإرفاق صورة واضحة من جواز سفره ليتم له الأمر.

• تصحيح الحالة الاجتماعية: يتم تقديم طلب إلكتروني أولًا للوكالة من خلال منصة أبشر، وما يحتاجه المواطن للتصحيح هو نسخة مصورة بجودة عالية من سجل الأسرة.



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