الأحوال المدنية تتيح خدمة توفر الوقت والجهد على المقيمين

خدمة تسجيل المواليد إلكترونياً



طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة



أعلنت وكالة وزارة الداخلية عن إتاحة خدمة جديدة عبر منصة أبشر توفر الوقت والجهد على المقيمين.وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "عزيزي المقيم يمكنك تسجيل مولودك إلكترونًيا وطلب إيصال الوثائق لعنوانك عبر منصة أبشر".أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، لافتة إلى أنها خدمة إلكترونية في منصة أبشر تمكّن المتزوج حديثاً من إصدار سجل الأسرة، وطلب إيصاله إلى عنوانه الوطني.وتابعت الأحوال المدنية أنه يمكن الحصول على سجل الأسرة الجديد من خلال الخطوات التالية بالتفصيل:- تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر- ثم اختيار خدماتي- اختيار خدمات- ثم الأحوال المدنية- اختيار إصدار سجل الأسرة- الاطلاع على شروط الخدمة- ثم المتابعة واستكمال التقديم على الخدمة.