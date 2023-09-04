الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

الأحوال المدنية تتيح خدمة توفر الوقت والجهد على المقيمين

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


أعلنت وكالة وزارة الداخلية عن إتاحة خدمة جديدة عبر منصة أبشر توفر الوقت والجهد على المقيمين.

خدمة تسجيل المواليد إلكترونياً


وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "عزيزي المقيم يمكنك تسجيل مولودك إلكترونًيا وطلب إيصال الوثائق لعنوانك عبر منصة أبشر".

طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة


أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، لافتة إلى أنها خدمة إلكترونية في منصة أبشر تمكّن المتزوج حديثاً من إصدار سجل الأسرة، وطلب إيصاله إلى عنوانه الوطني.

وتابعت الأحوال المدنية أنه يمكن الحصول على سجل الأسرة الجديد من خلال الخطوات التالية بالتفصيل:

- تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر
- ثم اختيار خدماتي
- اختيار خدمات
- ثم الأحوال المدنية
- اختيار إصدار سجل الأسرة
- الاطلاع على شروط الخدمة
- ثم المتابعة واستكمال التقديم على الخدمة.



اقرأ أيضا

أكاديمية الحفر "صدى" تعلن عن فرص تدريب وتوظيف لحملة الثانوية

الثلاثاء 20 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

هل تتسبب "وثيقة العمل الحر"في وقف دعم المواطن؟

وزارة الطاقة تعلن عن 55 وظيفة في عدة مناطق

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن استفادة "المسجون" من الدعم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

المزاد الإلكتروني للوحات المعدنية- 3:00 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

ينتهي غدًا.. الإعلان عن المزاد الإلكتروني للوحات المعدنية عبر أبشر

الأحوال المدنية 9:42 م الخميس، 31 أغسطس 2023

ماذا بعد تعديل الاسم في بطاقة الهوية.. الأحوال المدنية توضح؟

الأحوال المدنية 8:19 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الأحوال المدنية: خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية

مركبات 5:53 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

3 شروط لإجراء مبايعة مركبة عبر منصة أبشر

اقرأ أيضا

جامعة الأميرة نورة
5:49 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

جامعة الأميرة نورة تنظم معرضا توظيفيا بمشاركة 50 جهة حكومية

مصرف الراجحي
3:36 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مزايا تنافسية.. مصرف الراجحي يبدأ برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

حساب المواطن
2:32 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

رسميًا.. حساب المواطن يصرف دفعة سبتمبر في هذا الموعد

صدى
1:35 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. أكاديمية صدى تُعلن بدء التقديم ببرامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي

الاحوال المدنية
7:52 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الداخلية: تصوير بطاقة الهوية في تطبيق "تيك توك" غير مسموح