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صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض لحملة (الدبلوم أو البكالوريوس) حسب المسميات والتخصصات التالية:

وظائف الهيئةاضافة اعلان

- فني تقنية معلومات
- أخصائي نظم
- أخصائي اتصالات
- أخصائي تحول رقمي
- أخصائي أمن سيبراني

التخصصات المطلوبة:


- دعم فني
- نظم المعلومات
- حاسب آلي
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- هندسة النظم
- هندسة الاتصالات
- هندسة البرمجيات
- هندسة الالكترونيات والاتصالات
- هندسة الشبكات والاتصالات
- أو مايعادلهم

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة الدبلوم فأعلى في أي من التخصصات المطلوبة.
- المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
- خبرة في مجال العمل.
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.

نبذة عن الهيئة:


هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض، تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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