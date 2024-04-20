فتح باب التقديم في الوظائف الموسمية بمشروع تعظيم البلد الحرام

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أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام عن فتح باب التقديم للراغبين في الوظائف الموسمية (عمل تطوعي مع مكافأة مجزية) لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم (الحج) لعام 1445هـ عبر برنامج (شباب مكة في خدمتك) على النحو التالي:
الشروط للتقديم:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن لا يقل العمر عن 18 سنة.
- أن يكون من سكان منطقة مكة المكرمة.
- أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي في مصرف الراجحي.
- أن يكون لائقاً صحياً للعمل.
خطوات التقديم:- فتح حساب في المنصة.
- استكمال البيانات الأساسية.
- التقديم على الفرصة.
للإطلاع على تعليمات وخطوات التقديم مفصلة: إضغط هنا
المميزات:
- تصرف للمتطوعين بدلات مجزية.
- تسجيل الساعات التطوعية في منصة العمل التطوعي.