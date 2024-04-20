فتح باب التقديم في الوظائف الموسمية بمشروع تعظيم البلد الحرام

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أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام عن فتح باب التقديم للراغبين في الوظائف الموسمية (عمل تطوعي مع مكافأة مجزية) لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم (الحج) لعام 1445هـ عبر برنامج (شباب مكة في خدمتك) على النحو التالي:



الشروط للتقديم:



خطوات التقديم:



نبذة عن المشروع:



طريقة التقديم:

