السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فتح باب التقديم في الوظائف الموسمية بمشروع تعظيم البلد الحرام

مشروع البلد الحرام
مشروع تعظيم البلد الحرام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام عن فتح باب التقديم للراغبين في الوظائف الموسمية (عمل تطوعي مع مكافأة مجزية) لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم (الحج) لعام 1445هـ عبر برنامج (شباب مكة في خدمتك) على النحو التالي:اضافة اعلان

الشروط للتقديم:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن لا يقل العمر عن 18 سنة.
- أن يكون من سكان منطقة مكة المكرمة.
- أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي في مصرف الراجحي.
- أن يكون لائقاً صحياً للعمل.

خطوات التقديم:

- فتح حساب في المنصة.
- استكمال البيانات الأساسية.
- التقديم على الفرصة.
للإطلاع على تعليمات وخطوات التقديم مفصلة: إضغط هنا
المميزات:
- تصرف للمتطوعين بدلات مجزية.
- تسجيل الساعات التطوعية في منصة العمل التطوعي.

نبذة عن المشروع:

يتطلّع مشروع تعظيم البلد الحرام إلى تأصيل معنى تعظيم مكّة البلد الحرام في قلوب المقيمين في مكّة والوافدين إليها وقلوب عموم المسلمين لتبقى بلدًا آمنًا ، والإسهام في بناء المجتمع المعرفي المكّي العارف بالقيمة الكبرى لتعظيم البلد ليكون نموذجًا ناجحًا ورائدًا للإقتداء في الحفاظ على الأرواح والأموال والأعراض وفي البناء الحضاري .

طريقة التقديم:

يبدأ التسجيل من يوم الأحد 1445/10/12هـ عن طريق الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى السبت الموافق 1445/10/25هـ.

اقرأ أيضا

عاجل.. هل هناك إعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي من تأشيرة عاملة منزلية؟

عاجل.. للمتواجدين خارج المملكة كيف تتفادى الخصم من حساب المواطن؟

عاجل.. شخص يدعي تعرضه للتصادم بدون أضرار لطلب تعويض.. المرور يعلق

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن استخدام رقم المسجون في التسجيل بالبرنامج

توضيح مهم من "التأمينات" بشأن العمالة غير السعودية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الطاقة 12:12 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

وزارة الطاقة تعلن عن 40 وظيفة شاغرة في الرياض والشرقية

الهيئة السعودية للمقاولين 2:07 ص الجمعة، 29 مارس 2024

وظائف شاغرة لدى هيئة المقاولين بعدة تخصصات

PrJr9T4I 5:00 ص الأربعاء، 27 مارس 2024

وظائف بشركة التعاونية للتأمين في ثلاث مدن

وزارة الحج والعمرة 11:06 م الإثنين، 25 مارس 2024

وزارة الحج والعمرة تعلن عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى