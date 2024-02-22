عاجل.. خطوة بخطوة.. تسجيل عائلة "فاقد الأهلية" في حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن كيفية إدراج عائلة رب الأسرة "فاقد الأهلية" في برنامج الدعم.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي، وفي حال تم اختيار فئة العائل "عائل الأسرة فاقد أهلية" يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية".
وأضاف: "وفي حال وجود أبناء وتم إضافتهم لابد من إرفاق "شهادة ميلاد التابع أو بطاقة العائلة".
اهلا بك، المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي وفي حال تم اختيار فئة العائل "عائل الأسرة فاقد أهلية" يتم ارفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية وفي حال وجود أبناء وتم اضافتهم لابد من ارفاق "شهادة ميلاد التابع او بطاقة العائلة".— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 21, 2024
زوجة السجين في حساب المواطنوفي حالة أخرى، أتاح البرنامج لزوجة السجين، التسجيل كمستفيد رئيس بدلاً من زوجها، بالإضافة إلى أفراد الأسرة الآخرين.
وقال ردًا على استفسار حول طريقة التسجيل عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيس) واختيار "عائل الأسرة مسجون" ولا يتم إضافة الزوج".
وأضاف: "وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.