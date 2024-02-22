عاجل.. خطوة بخطوة.. تسجيل عائلة "فاقد الأهلية" في حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن كيفية إدراج عائلة رب الأسرة "فاقد الأهلية" في برنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي، وفي حال تم اختيار فئة العائل "عائل الأسرة فاقد أهلية" يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية".

وأضاف: "وفي حال وجود أبناء وتم إضافتهم لابد من إرفاق "شهادة ميلاد التابع أو بطاقة العائلة".



اهلا بك، المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي وفي حال تم اختيار فئة العائل "عائل الأسرة فاقد أهلية" يتم ارفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية وفي حال وجود أبناء وتم اضافتهم لابد من ارفاق "شهادة ميلاد التابع او بطاقة العائلة". — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 21, 2024

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