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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى من "أمازون".. فتح باب التوظيف بمختلف مناطق المملكة

08-0ظ
شركة أمازون العالمية
أ أ
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أعلنت شركة أمازون العالمية، توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمراكز اتصال خدمة العملاء لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

* المسمى الوظيفي:

- ممثل خدمة العملاء.
* الدور الوظيفي:
1- أداء مهام خدمة العملاء والرد على الاستفسارات.
2- حل مشكلات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة الحية.

* المتطلبات:
1- لا يشترط الخبرة أو التخصص.
2- مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية.
3- مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.
4- شهادة الثانوية فما فوق "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".

* طريقة التقديم:
- للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف أمازون عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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