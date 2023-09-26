بشرى من "أمازون".. فتح باب التوظيف بمختلف مناطق المملكة

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أعلنت
شركة أمازون العالمية، توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمراكز اتصال خدمة العملاء لحملة
الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسمى
الوظيفي:- ممثل
خدمة العملاء.
* الدور الوظيفي:
1- أداء مهام خدمة العملاء والرد على الاستفسارات.
2- حل مشكلات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة الحية.
* المتطلبات:
1- لا يشترط الخبرة أو التخصص.
2- مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية.
3- مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.
4- شهادة الثانوية فما فوق "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".
* طريقة التقديم:
- للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف أمازون عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )