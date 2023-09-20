"فيصل التخصصي بالرياض" يُعلن وظائف إدارية لحملة كافة المؤهلات بدون خبرة

أعلن
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر عدد من الوظائف الإدارية
لحملة كافة المؤهلات الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس (بدون خبرة) حسب المسميات
والشروط التالية:
1- كاتب - عدد 1 - جدة (Clerk)
- المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1445/3/11هـ (الموافق 2023/9/26م).
2- كاتب - عدد 1 - الرياض (Clerk)
- المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/5هـ (الموافق 2023/9/20م).
3- كاتب جناح - عدد 2 - الرياض (Ward Clerk)
- المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/3/12هـ (الموافق 2023/9/27م).
4- معاون إدارة المواد - عدد 1 - الرياض (Warehouse Aide)
- المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/30هـ (الموافق 2023/10/15م).
5- مساعد أول سجلات - عدد 1 - الرياض (Medical Records Assistant I)
- المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة مستشفيات) أو ما يعادلهم (لا يشترط خبرة للبكالوريوس).
آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/16هـ (الموافق 2023/10/1م).
مزايا
العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:- رواتب
تنافسية.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- بدل سكن ومواصلات.
- تطوير مهني مستمر
- برنامج مساعدة الموظفين.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
خطوات
استخدام نظام التوظيف:1- الدخول
على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى للدخول ( اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.