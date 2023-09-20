"فيصل التخصصي بالرياض" يُعلن وظائف إدارية لحملة كافة المؤهلات بدون خبرة

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر عدد من الوظائف الإدارية لحملة كافة المؤهلات الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس (بدون خبرة) حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان

1- كاتب - عدد 1 - جدة (Clerk)

- المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1445/3/11هـ (الموافق 2023/9/26م).

2- كاتب - عدد 1 - الرياض (Clerk)

- المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/5هـ (الموافق 2023/9/20م).

3- كاتب جناح - عدد 2 - الرياض (Ward Clerk)

- المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/3/12هـ (الموافق 2023/9/27م).

4- معاون إدارة المواد - عدد 1 - الرياض (Warehouse Aide)

- المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/30هـ (الموافق 2023/10/15م).

5- مساعد أول سجلات - عدد 1 - الرياض (Medical Records Assistant I)

- المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة مستشفيات) أو ما يعادلهم (لا يشترط خبرة للبكالوريوس).

آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/16هـ (الموافق 2023/10/1م).





مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:



خطوات استخدام نظام التوظيف:



* طريقة التقديم:



- رواتب تنافسية.- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.- بدل سكن ومواصلات.- تطوير مهني مستمر- برنامج مساعدة الموظفين.- مرافق ترفيهية للموظفين.- مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.- تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى للدخول ( اضغط هنا).2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.التقديم متاح حالياً من خلال الرابط، ( اضغط هنا) مع إتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.