سارع بالتقديم.. الإعلان عن 650 وظيفة للثانوية فأعلى بمناطق المملكة

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عبر موقع وتطبيق "وظيفة.كوم"، تم الإعلان عن أكثر من 650 وظيفة بمختلف مناطق المملكة في عدة تخصصات.





650 وظيفة للثانوية فأعلى بمناطق المملكة اضافة اعلان



215 وظيفة لا تتطلب توفر الخبرة



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