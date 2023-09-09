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سارع بالتقديم.. الإعلان عن 650 وظيفة للثانوية فأعلى بمناطق المملكة

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وظائف شاغرة لحملة الثانوية
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عبر موقع وتطبيق "وظيفة.كوم"، تم الإعلان عن أكثر من 650 وظيفة بمختلف مناطق المملكة في عدة تخصصات.

650 وظيفة للثانوية فأعلى بمناطق المملكةاضافة اعلان

وأكد الموقع المتخصص في أخبار الوظائف، طرح عدد 660 وظيفة للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات "الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى".

215 وظيفة لا تتطلب توفر الخبرة

وأوضح أنه من ضمن الوظائف المتاحة، 215 وظيفة لا تتطلب توفر الخبرة، متاحة حاليًا للتقديم مباشرة عبر موقع وتطبيق "وظيفة.كوم".

* المؤهلات المطلوبة:

1- الدبلوم.
2- الثانوية.
3- الكفاءة المتوسطة.
4- البكالوريوس.
5- الماجستير فأعلى.

* مجالات العمل:

- وظائف أمنية.
- وظائف تقنية.
- وظائف صحية.
- وظائف تعليمية.
- وظائف إدارية.
- وظائف هندسية.

* طريقة التقديم:

ويتاح التقديم عبر موقع وتطبيق "وظيفة.كوم" من خلال زيارة هذا الرابط، ( اضغط هنا).



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