بشرى للخريجين.. "رعاية" تفتح التوظيف الفوري للثانوي فأعلى

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، توفر أكثر من 90 وظيفة لحملة "الثانوية والدبلوم والبكالوريوس" في مختلف المجالات - للرجال والنساء، وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





* الوظائف الشاغرة:



- أكثر من 90 وظيفة (للجنسين).- برامج (متعددة) للتدريب على رأس العمل.* المؤهلات المطلوبة:- الثانوية العامة فما دون.- الدبلوم أو ما يعادله.- البكالوريوس فما فوق.* المسميات الوظيفية:1- كاتب.2- ممثل مبيعات.3- مسؤول الموارد البشرية.4- منسق تجربة المرضى.5- مدخل بيانات.6- منسق.7- منسق طبي.8- كاتبين إدارة المعلومات.9- محلل مالي (وظيفتان).10- موظف موارد بشرية أول (وظيفتان).11- محاسب الحسابات الدائنة.12- سائق (3 وظائف).13- كاتب سجلات طبية (وظيفتان).14- أخصائي تحسين التوثيق السريري (وظيفتان).15- مرمز طبي.16- مترجم طبي / مترجم فوري.17- منسق السجلات الطبية.18- سائق.19- أخصائي التطوير التنظيمي.20- كاتب سجلات.21- برامج (متعددة) للتدريب على رأس العمل.* يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) بشكل مستمر؛ حسب الاكتفاء.* طريقة التقديم:- للاطّلاع على الوصف الوظيفي والشروط والتقديم على وظائف مجموعة رعاية عبر الموقع الرسمي:للتقديم على الوظائف وبرامج التدريب: