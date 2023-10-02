بشرى للخريجين.. "رعاية" تفتح التوظيف الفوري للثانوي فأعلى

أ أ
أعلنت
الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، توفر أكثر من 90 وظيفة لحملة "الثانوية
والدبلوم والبكالوريوس" في مختلف المجالات - للرجال والنساء، وفقاً للتفاصيل التالية:
* الوظائف
الشاغرة:- أكثر
من 90 وظيفة (للجنسين).
- برامج (متعددة) للتدريب على رأس العمل.
* المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية العامة فما دون.
- الدبلوم أو ما يعادله.
- البكالوريوس فما فوق.
* المسميات الوظيفية:
1- كاتب.
2- ممثل مبيعات.
3- مسؤول الموارد البشرية.
4- منسق تجربة المرضى.
5- مدخل بيانات.
6- منسق.
7- منسق طبي.
8- كاتبين إدارة المعلومات.
9- محلل مالي (وظيفتان).
10- موظف موارد بشرية أول (وظيفتان).
11- محاسب الحسابات الدائنة.
12- سائق (3 وظائف).
13- كاتب سجلات طبية (وظيفتان).
14- أخصائي تحسين التوثيق السريري (وظيفتان).
15- مرمز طبي.
16- مترجم طبي / مترجم فوري.
17- منسق السجلات الطبية.
18- سائق.
19- أخصائي التطوير التنظيمي.
20- كاتب سجلات.
21- برامج (متعددة) للتدريب على رأس العمل.
* يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) بشكل مستمر؛ حسب الاكتفاء.
* طريقة التقديم:
- للاطّلاع على الوصف الوظيفي والشروط والتقديم على وظائف مجموعة رعاية عبر الموقع الرسمي:
للتقديم على الوظائف وبرامج التدريب:
( اضغط هنا )