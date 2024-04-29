الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

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عاجل.. جهز أوراقك.. 7500 وظيفة موسمية بقطاع المشاعر المقدسة لكافة المؤهلات

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الخطوط الحديدية
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أعلنت الخطوط الحديدية بالتعاون مع شركة اليمامة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الموسمية بعدد أكثر من  7500 وظيفة.

وذلك في مشروع إدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج للعام 1445هـ على النحو التالي:اضافة اعلان

عدد الوظائف

أكثر من 7500 وظيفة

الشروط:

1 - أن يكون المتقدم مواطنًا.
2 - لا يشترط مؤهل محدد أو خبرة.
3 - أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة.
4 - يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

نبذة عن الشركة

وتأسست مجموعة اليمامة في عام ١٣٧٢هـ (الموافق ١٩٥٢م) بوصفها شركة متعددة المجالات تركز على الوفاء باحتياجات جميع المجالات.

واليوم تمثل مجموعة اليمامة علامة تجارية وطنية تحظى باحترام كبير في المملكة.

الغرض الأساسي للمجموعة هو تحقيق الريادة دومًا في قطاعات الاستثمارات، العقارات، تطوير البنية التحتية، المقاولات العامة، الإنشاءات، أعمال الطرق والجسور والسكك الحديدية.

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