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صحيفة تواصل الالكترونية

برنامج الربط الجوي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة في الرياض

برنامج الربط الجوي
برنامج الربط الجوي
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أعلن برنامج الربط الجوي عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظيفة إدارية بمسمى (مساعد تنفيذي) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:

- مساعد تنفيذي.

المسؤوليات:

- توفير الدعم الإداري وإعداد وتوزيع المراسلات والتقارير والعروض التقديمية.
- إدارة الجداول، وتحديد المواعيد، وتنسيق الاجتماعات والفعاليات.
- الحفاظ على وتحديث الملفات والسجلات وقواعد البيانات السرية.
- إجراء البحوث وجمع المعلومات لدعم عمليات صنع القرار.
- العمل كحلقة وصل بين الأقسام الداخلية، الجهات الخارجية، والمشاركين في البرنامج.
- تنسيق الترتيبات والإقامات السفر عند الحاجة.
- المساعدة في مراقبة الميزانية وإدارة النفقات.
- التعامل مع المكالمات الواردة والاستفسارات والطلبات بمهنية وكفاءة.
- أداء واجبات إدارية أخرى حسب التعيين.

المؤهلات:

- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة أو خبرة عمل مُماثلة.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمساعد تنفيذي أو في دور إداري مشابه.
- مهارات تنظيمية وإدارية، وإدارة الوقت.
- مهارات تواصل كتابية وشفوية (بالعربية أو الإنجليزية).
- إتقان استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس وتطبيقات البرمجيات الأخرى ذات الصلة.
- القدرة على التعامل مع المعلومات السرية والحساسة بنزاهة وتقدير.
- قدرات قوية في حل المشكلات واتخاذ القرارات.
- القدرة على العمل بشكل مستقل وتعاونيًا في بيئة فريق.
- معرفة بعمليات والإجراءات الحكومية.

نبذة عن البرنامج:

- أُطلِق برنامج الربط الجوي عام 2021م لدعم نمو السياحة في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير الطرق الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة.
ويعمل برنامج الربط الجوي على تحقيق التكامل بين منظومتي السياحة والطيران، من خلال ربط منظومة أصحاب المصلحة والجهات المعنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز صورة المملكة كوجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي. اطلع على بيان الحقائق

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): "اضغط هنا".


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