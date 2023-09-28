براتب 9 آلاف ريال.. وظائف شاغرة للعمل بمجال السكرتارية في الرياض

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أعلنت شركة أمنكو للحلول الأمنية، عن توفر وظائف إدارية وأمنية
شاغرة، للعمل بمجال السكرتارية بفروع الشركة في الرياض.
وأوضحت أن الوظائف المطلوبة والتقديم متاح للمواطنين، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* الوظائف الشاغرة:1- مشرف وردية.
- راتب 8,500 - 9,500 ريال.
2- مشرف إدارة الفعاليات.
- راتب 8,500 - 9,500 ريال.
3- مشغل إداري.
- راتب 7,500 - 8,500 ريال.
4- حارس أمن.
- راتب 6,000 - 6,500 ريال.
* المتطلبـات:
- شهادة الثانوية فما فوق.
- خبرة سابقة في نفس المجال.
* أماكن العمل:
- الرياض وتبوك.
* طريقة التقديم:
- للتقديم على وظائف شركة أمنكو، تُرسل السيرة الذاتية على
البريد التالي: - ( [email protected] )
- مع كتابة (المسمى الوظيفي - المدينة) في حقل العنوان.