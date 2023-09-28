الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

براتب 9 آلاف ريال.. وظائف شاغرة للعمل بمجال السكرتارية في الرياض

الراتب -- ريال - الموارد
وظائف شاغرة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت شركة أمنكو للحلول الأمنية، عن توفر وظائف إدارية وأمنية شاغرة، للعمل بمجال السكرتارية بفروع الشركة في الرياض.
وأوضحت أن الوظائف المطلوبة والتقديم متاح للمواطنين، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

* الوظائف الشاغرة:

1- مشرف وردية.
- راتب 8,500 - 9,500 ريال.
2- مشرف إدارة الفعاليات.
- راتب 8,500 - 9,500 ريال.
3- مشغل إداري.
- راتب 7,500 - 8,500 ريال.
4- حارس أمن.
- راتب 6,000 - 6,500 ريال.

* المتطلبـات:

- شهادة الثانوية فما فوق.
- خبرة سابقة في نفس المجال.

* أماكن العمل:

- الرياض وتبوك.

* طريقة التقديم:

- للتقديم على وظائف شركة أمنكو، تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي: - ( [email protected] )
- مع كتابة (المسمى الوظيفي - المدينة) في حقل العنوان.

اقرأ أيضا

الدعم السكني سكني
12:56 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بعد 4 أيام من إيداعه.. تنبيه مهم بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

حساب المواطن
12:01 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بشرى من حساب المواطن لمستفيدي الضمان المطور

ارامكو السعودية
11:48 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

بشرى للخريجين.. "أرامكو" توفر وظائف إدارية وتقنية لا تشترط الخبرة

ضريبة القيمة المضافة
10:44 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

اقرأ أيضا

رابط الاستعلام.. تعرف على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

سارع بالتقديم.. "التأمينات" تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

في حالة صرف مكافأة جامعية لأحد الأبناء.. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

تعرف على الوقت المناسب لتعديل "العنوان الوطني" في حساب المواطن

5 تنبيهات لضيوف الرحمن بشأن استخدام قطار الحرمين السريع

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

ارامكو السعودية 11:48 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

بشرى للخريجين.. "أرامكو" توفر وظائف إدارية وتقنية لا تشترط الخبرة

F6jCUznXoAAwD02 3:31 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

براتب 9 آلاف ريال.. "باب رزق" تطرح وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة

غفعفغع 77685ث 11:39 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمجلس الصحي للعمل في الرياض

مستشفى الملك خالد 10:03 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض

اقرأ أيضا

23-09-23-13005937
3:10 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

للثانوية فأعلى.. المباحث العامة تطرح وظائف عسكرية بمختلف المناطق

حساب المواطن
2:51 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

تنبيه جديد من حساب المواطن حول تأثير العمالة المنزلية على الدعم

الخطوط السعودية
12:00 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. "الخطوط الجوية" تطرح وظائف إدارية ومالية شاغرة في جدة

الدعم السكني سكني
11:59 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بعد 3 أيام من بدء الإيداع.. تنويه جديد بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:09 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي وبشرى من حساب المواطن

الدعم السكني سكني
12:56 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بعد 4 أيام من إيداعه.. تنبيه مهم بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

حساب المواطن
12:01 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بشرى من حساب المواطن لمستفيدي الضمان المطور

تراجع البطالة
11:43 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023

أمطار غزيرة على عسير
11:22 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

إنذار أحمر.. “الأرصاد يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 10 مساءً

سلسلة هواتف T13
11:11 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

مجموعة ابتكارية.. شاومي تكشف عن سلسلة هواتف T13 في الرياض