براتب 9 آلاف ريال.. وظائف شاغرة للعمل بمجال السكرتارية في الرياض

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أعلنت شركة أمنكو للحلول الأمنية، عن توفر وظائف إدارية وأمنية شاغرة، للعمل بمجال السكرتارية بفروع الشركة في الرياض.

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة والتقديم متاح للمواطنين، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





* الوظائف الشاغرة:



* المتطلبـات:



* أماكن العمل:



* طريقة التقديم:

