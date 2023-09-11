سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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