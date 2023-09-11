سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض

أ أ
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع
الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل بمدينة الرياض
وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
*المسميات
الوظيفية:1 – سكرتير.
2 – مدير رعاية الطفل.
*عن المستشفى:مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي
يقع في مدينة الرياض بالمملكة، يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب
العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.
*طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).-