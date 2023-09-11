الإثنين، 26 صفر 1445 ، 11 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض

مستشفى الملك خالد
وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

*المسميات الوظيفية:

1 – سكرتير.
2 – مدير رعاية الطفل.

*عن المستشفى:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة، يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.

*طريقة التقديم:


أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).- 

اقرأ أيضا

حساب المواطن
11:23 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تعرف على التابع الوحيد الذي لا يجوز حذفه من حساب المواطن

حساب المواطن
8:07 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تنبيه جديد بخصوص التسجيل في حساب المواطن والدعم الإضافي

منصة مدرستي
2:19 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

مدرستي تطلق خدمة جديدة لرصد درجات الطلبة يومياً

الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات
1:50 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات تعلن عن وظائف شاغرة

اقرأ أيضا

مساند يوضح تفاصيل تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية

براتب يصل إلى 25,000 ريال.. عشرات الوظائف الشاغرة لحملة الثانوية فأعلى

وظائف لدى شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بعدة تخصصات

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن توجيه المستفيد للبنك المركزي

ينتهي قريبًا.. استمرار برنامج مصرف الراجحي لتطوير الخريجين

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

قوى الأمن 9:40 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. مستشفى قوى الأمن بمكة تفتح باب التوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

الهيئة العامة للإحصاء 2:07 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء لحملة البكالوريوس

F5FDrwSXIAAb_Q2 9:37 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

فتح باب التوظيف في وزارة الدفاع لهؤلاء الخريجين

حرس الحدود - السعودية 12:35 م الخميس، 31 أغسطس 2023

سارع بالتقديم.. المديرية العامة لحرس الحدود تطرح عددًا من الوظائف الشاغرة

اقرأ أيضا

الجوازات
4:53 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

متواجد منذ فترة في الرياض لكن "أبشر" يُسجلني خارج المملكة.. ماذا أفعل؟

F5m853PW4AAEFSc
4:48 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

رواتب وتأمينات.. "أرامكو" تُعلن عن توظيف فوري في عدد من التخصصات

مساند العمالة المنزلية
12:59 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

مساند تحذر المواطنين من عمليات الاحتيال بهذه الطريقة

حساب المواطن
12:35 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 70 من حساب المواطن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
11:27 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

وزير الإسكان: نعمل على تخفيض أسعار الوحدات السكنية

حساب المواطن
11:23 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تعرف على التابع الوحيد الذي لا يجوز حذفه من حساب المواطن

ولي العهد في الهند
10:59 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

بعد قمة العشرين.. ولي العهد يبدأ زيارة رسمية للهند (فيديو وصور)

أهم 10
10:04 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. طلبات التقاعد المبكر للمعلمين والتسجيل في حساب المواطن

تنفيذ الاحكام
8:57 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

مع السجن والغرامة.. إحالة الممتنعين عن تنفيذ الأحكام إلى مكافحة الفساد

حساب المواطن
8:07 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تنبيه جديد بخصوص التسجيل في حساب المواطن والدعم الإضافي