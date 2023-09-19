الثلاثاء، 04 ربيع الأول 1445 ، 19 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمجلس الصحي للعمل في الرياض

غفعفغع 77685ث
المجلس الصحي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن المجلس الصحي عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1 - رئيس وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات.
2 - منسق أبحاث صحية "لا تشترط الخبرة".

التخصصات

المالية.
الاقتصاد.
الوبائيات.
المحاسبة.
الإدارة العامة.
إدارة الأعمال.
الصحة العامة.
التمويل والبنوك.
أو ما يعادلها.

طريقة التقديم

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

برنامج "تمهير
10:02 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى من "الموارد" للمستفيدين من برنامج "تمهير"

وظائف فرص شاغرة
9:57 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى للباحثين عن عمل.. وظائف شاغرة في 75 جهة حكومية وشركة كبرى

الأراضي السكنية في - سكني - حي الندى - في جدة
7:50 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

تنويه مهم من سكني بخصوص الاستفادة من الأرض المجانية

نيوم
8:50 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

وظائف في مشروع نيوم.. براتب 10 آلاف ريال

اقرأ أيضا

33 وظيفة شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر لحملة الثانوية فأعلى

منصة مساند تتيح وظيفة جديدة عبر نظام الاستقدام .. التفاصيل

هل يؤثر دخل الفرد من "تمهير" على حساب المواطن؟

أمانة منطقة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير

هل يمكن لزوجة السجين الاستفادة من دعم حساب المواطن؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

نيوم 8:50 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

وظائف في مشروع نيوم.. براتب 10 آلاف ريال

أرامكو روان للحفر 7:40 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

33 وظيفة شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر لحملة الثانوية فأعلى

المجلس الصحي السعودي 9:30 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

المجلس الصحي بالرياض يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

حرس الحدود - السعودية 12:35 م الخميس، 31 أغسطس 2023

سارع بالتقديم.. المديرية العامة لحرس الحدود تطرح عددًا من الوظائف الشاغرة

اقرأ أيضا

F6Tf_KdX0AAVAfW
3:03 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

"أرامكو" تطرح وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
12:45 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

"التخصصات الصحية" تبدأ التقديم على 3 برامج منتهية بالتوظيف

الهيئة العامة للموانئ
12:30 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في هيئة الموانئ

حساب المواطن
12:12 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم لمستفيدي تمهير

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F6VFDdgW0AA3LJd
11:18 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
11:07 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ننشر ضوابط واشتراطات أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

الأطفال أمام الشاشات
11:03 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ماذا تفعلين إذا اكتشفتِ أن طفلك مدمن على الإباحية؟

6 4
10:16 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

برنامج "تمهير
10:02 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى من "الموارد" للمستفيدين من برنامج "تمهير"

وظائف فرص شاغرة
9:57 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى للباحثين عن عمل.. وظائف شاغرة في 75 جهة حكومية وشركة كبرى