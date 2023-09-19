رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمجلس الصحي للعمل في الرياض

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أعلن المجلس الصحي عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات
الوظيفية
1 -
رئيس وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات.
2 - منسق أبحاث صحية "لا تشترط الخبرة".
التخصصات
المالية.
الاقتصاد.
الوبائيات.
المحاسبة.
الإدارة العامة.
إدارة الأعمال.
الصحة العامة.
التمويل والبنوك.
أو ما يعادلها.
طريقة
التقديم
أوضح
المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل
أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).