رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمجلس الصحي للعمل في الرياض

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أعلن المجلس الصحي عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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