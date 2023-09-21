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صحيفة تواصل الالكترونية

براتب 9 آلاف ريال.. "باب رزق" تطرح وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة

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شركة باب رزق جميل
أ أ
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أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة (رواتب تصل 9,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه:اضافة اعلان

* الوظائف:
- مقدم طعام.
- أمين مستودع.
- أخصائي تسويق.
- استقبال - مضيفة.
- محضر قهوة (باريستا).
- أخصائي تسويق ومبيعات عقارية.
- أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.
- مشرف مبيعات (راتب يصل 9,000 ريال).
.. وغيرها.

* أماكن العمل:
- جدة.
- تبوك.
- الجبيل.
- بريدة.
- الرياض.

* طريقة التقديم:
- وأوضحت الشركة أن التقديم على الوظائف المطلوبة يكون من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).

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