براتب 9 آلاف ريال.. "باب رزق" تطرح وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة

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أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة (رواتب تصل 9,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه: اضافة اعلان



* الوظائف:

- مقدم طعام.

- أمين مستودع.

- أخصائي تسويق.

- استقبال - مضيفة.

- محضر قهوة (باريستا).

- أخصائي تسويق ومبيعات عقارية.

- أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.

- مشرف مبيعات (راتب يصل 9,000 ريال).

.. وغيرها.



* أماكن العمل:

- جدة.

- تبوك.

- الجبيل.

- بريدة.

- الرياض.



* طريقة التقديم:

- وأوضحت الشركة أن التقديم على الوظائف المطلوبة يكون من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).

