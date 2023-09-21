براتب 9 آلاف ريال.. "باب رزق" تطرح وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة

أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة
التوظيف) توفر وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة (رواتب تصل 9,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط
وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
* الوظائف:
- مقدم طعام.
- أمين مستودع.
- أخصائي تسويق.
- استقبال - مضيفة.
- محضر قهوة (باريستا).
- أخصائي تسويق ومبيعات عقارية.
- أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.
- مشرف مبيعات (راتب يصل 9,000 ريال).
.. وغيرها.
* أماكن العمل:
- جدة.
- تبوك.
- الجبيل.
- بريدة.
- الرياض.
* طريقة التقديم:
- وأوضحت الشركة أن التقديم على الوظائف المطلوبة يكون من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).