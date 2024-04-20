براتب 12 ألف ريال.. جامعة الملك سعود تعلن بدء التسجيل في برنامج "تطوير الخريجين"

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أعلن مركز
الخريجين بجامعة الملك سعود بالتعاون مع الصندوق العربي للطاقة عن بدء التسجيل في
برنامج (Graduate Development Program +50) والذي يهدف لتطوير المشاركين في مهارتهم
المهنية في مختلف مجالات التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة على النحو التالي:
شروط التوظيف بجامعة الملك سعود:
- أن يكون خريج حاصل على درجة البكالوريوس.
- يفضل الحصول على معدل أعلى من 3 من أصل 5.
- يفضل الحصول على معدل من 2.4 من أصل 4.
- يجيد اللغة الانجليزية تحدث وكتابة.
وصف البرنامج:
يهدف البرنامج إلى توفير فرصة فريدة مكثفة للمشاركين من الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز خبرتهم العلمية في مختلف المجالات التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة.
تفاصيل البرنامج:
- مدة البرنامج 6 أشهر.
- عدد ساعات البرنامج 8 ساعات.
- المكان: التدريب في موقع العمل بالرياض.
- تاريخ البدء 2024/7/1 م.
- لغة البرنامج اللغة العربية / اللغة الانجليزية.
مزايا البرنامج:
- يحصل المشارك على مكافأة شهرية تصل إلى 12,000 ريال سعودي.
- يحصل المشارك في نهاية البرنامج على شهادة من TAEF
- يحصل المشارك على تأمين طبي طيلة فترة البرنامج.
- توفير تذاكر رحلة ذهاب وإياب لكل خريج مرشح للبرنامج مقيم خارج الرياض.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا