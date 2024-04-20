براتب 12 ألف ريال.. جامعة الملك سعود تعلن بدء التسجيل في برنامج "تطوير الخريجين"

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أعلن مركز الخريجين بجامعة الملك سعود بالتعاون مع الصندوق العربي للطاقة عن بدء التسجيل في برنامج (Graduate Development Program +50) والذي يهدف لتطوير المشاركين في مهارتهم المهنية في مختلف مجالات التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة على النحو التالي:





شروط التوظيف بجامعة الملك سعود:



وصف البرنامج:



تفاصيل البرنامج:



مزايا البرنامج:



طريقة التقديم:

