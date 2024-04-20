السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

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براتب 12 ألف ريال.. جامعة الملك سعود تعلن بدء التسجيل في برنامج "تطوير الخريجين"

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
أ أ
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أعلن مركز الخريجين بجامعة الملك سعود بالتعاون مع الصندوق العربي للطاقة عن بدء التسجيل في برنامج (Graduate Development Program +50) والذي يهدف لتطوير المشاركين في مهارتهم المهنية في مختلف مجالات التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة على النحو التالي:اضافة اعلان

 شروط التوظيف بجامعة الملك سعود:


- أن يكون خريج حاصل على درجة البكالوريوس.
- يفضل الحصول على معدل أعلى من 3 من أصل 5.
- يفضل الحصول على معدل من 2.4 من أصل 4.
- يجيد اللغة الانجليزية تحدث وكتابة.

وصف البرنامج:


يهدف البرنامج إلى توفير فرصة فريدة مكثفة للمشاركين من الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز خبرتهم العلمية في مختلف المجالات التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة.

تفاصيل البرنامج:



- مدة البرنامج 6 أشهر.
- عدد ساعات البرنامج 8 ساعات.
- المكان: التدريب في موقع العمل بالرياض.
- تاريخ البدء 2024/7/1 م.
- لغة البرنامج اللغة العربية / اللغة الانجليزية.

مزايا البرنامج:



- يحصل المشارك على مكافأة شهرية تصل إلى 12,000 ريال سعودي.
- يحصل المشارك في نهاية البرنامج على شهادة من TAEF
- يحصل المشارك على تأمين طبي طيلة فترة البرنامج.
- توفير تذاكر رحلة ذهاب وإياب لكل خريج مرشح للبرنامج مقيم خارج الرياض.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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