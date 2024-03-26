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جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في البرامج الأكاديمية

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أ أ
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أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن فتح باب القبول في البرامج الأكاديمية لمراحل (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه) للعام الدراسي (2025-2024م) في المجالات الأمنية وأبرزها:اضافة اعلان
- الأدلة الجنائية
- القانون الجنائي
- علم الجريمة
- الجرائم الاقتصادية
- الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي
- برامج أخرى متعددة
- للإطلاع على دليل البرامج الأكاديمية كاملة: اضغط هنا
- للإطلاع على التقويم الأكاديمي: اضغط هنا

الشروط:


- الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة بتقدير عام لا يقل عن جيد (لبرامج الدبلوم والماجستير).
- الحصول على درجة ماجستير علمية معترف بها بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله (للمتقدمين على برامج الدكتوراه).
- التفرغ للدراسة وموافقة جهة العمل (في حال كان المتقدم موظفاً).
- استيفاء شروط القبول والشروط الخاصة للبرامج.
- استيفاء الرسوم الدراسية.

نبذة عن الجامعة:


جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هي منظمة عربية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بصفة دبلوماسية، أنشئت عام 1978 ميلادية، ومقرها في العاصمة الـسعودية الرياض، وهي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب في المجالات الأمنية والميادين ذات العلاقة.

طريقة التقديم:

 التقديم مستمر من خلال الرابط: اضغط هنا

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