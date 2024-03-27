سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة السوق المالية للعمل في الرياض

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أعلنت
هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف"، عن توفر 5 وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية، وذلك وفقًا للتفاصيل
الموضحة أدناه.
وظائف
شاغرة بهيئة السوق المالية للعمل في الرياض1 -
مستشار - إدارة الاستدامة.
الوظائف:
5 - أخصائي - التدقيق الداخلي.
3 - أخصائي - إدارة التقنية المالية.
4 - أخصائي أول - إدارة العلاقات والهيئات الدولية.
2 - أخصائي - إدارة التزام برامج الاستثمار الجماعي.
التخصصات-
المالية.
- القانون.
- الاقتصاد.
- المحاسبة.
- إدارة الأعمال.
- علوم الحاسب.
- العلاقات الدولية.
- تقنية المعلومات.
- إدارة نظم المعلومات.
- أو ما يعادلها.
موعد
التقديم-
التقديم مُتاح الآن وبدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/09/17هـ الموافق 2024/03/27م.