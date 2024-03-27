سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة السوق المالية للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف"، عن توفر 5 وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.





وظائف شاغرة بهيئة السوق المالية للعمل في الرياض

الوظائف:



التخصصات



موعد التقديم



1 - مستشار - إدارة الاستدامة.5 - أخصائي - التدقيق الداخلي.3 - أخصائي - إدارة التقنية المالية.4 - أخصائي أول - إدارة العلاقات والهيئات الدولية.2 - أخصائي - إدارة التزام برامج الاستثمار الجماعي.- المالية.- القانون.- الاقتصاد.- المحاسبة.- إدارة الأعمال.- علوم الحاسب.- العلاقات الدولية.- تقنية المعلومات.- إدارة نظم المعلومات.- أو ما يعادلها.- التقديم مُتاح الآن وبدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/09/17هـ الموافق 2024/03/27م.





طريقة التقديم

