الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف مالية وإدارية وهندسية بشركة أرامكو موبيل سامرف

أرامكو موبيل سامرف
شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل سامرف
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية ومالية وهندسية شاغرة لحملة (البكالوريوس) منها لحديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

الوظائف المتاحة


- محاسب الخزينة والرواتب والضرائب (Treasury Payroll&Tax Accountant)
المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الأوفيس (خبرة لاتقل عن 3 سنوات).
- محاسب (Accountant)
المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
- أخصائي مشتريات (Buyer)
المتطلبات: بكالوريوس (ادارة الأعمال، نظم المعلومات الادارية، ادارة المواد، ادارة سلاسل الامداد) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).
- مهندس عمليات (Cybersecurity Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلهم (خبرة لاتقل عن 5 سنوات).
- مهندس الأجهزة التحليلية (Process Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).
- كيميائي مختبر (Lab Chemist)
المتطلبات: بكالوريوس (الكيمياء) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).
- مهندس بيئي (Environment Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلهم (خبرة لاتقل عن 5 سنوات).

نبذة عن الشركة:


شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) هي شركة سعودية مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية. تقع المصفاة في مدينة الجبيل الصناعية. تقوم المصفاة بعملية تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية إلمداد األسواق المحلية والخارجية. تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصفاة 000,305 برميل يوميا.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"

اقرأ أيضا

مستشفى الملك فيصل التخصصي
7:50 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

لا يشترط الخبرة.. المستشفى التخصصي يعلن عن وظائف إدارية لكافة المؤهلات

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
7:05 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على وظائفها

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:27 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

التأمينات: 4 حالات لصرف معاش الدفعة الواحدة للمستفيد

لت تلت غ
4:16 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

رئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل على رتبتي عريف وجندي للرجال

اقرأ أيضا

رسميًا.. الكشف عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر

"مساند" تتيح الاستقدام من هذه الدولة.. تعرف على التفاصيل

رد جديد من حساب الموطن بخصوص الدعم الإضافي

"فيصل التخصصي بالرياض" يُعلن وظائف إدارية لحملة كافة المؤهلات بدون خبرة

التأمينات: في هذه الحالة.. تمديد منح المعاش لأبناء المتوفى

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

2:38 ص الأحد، 27 أغسطس 2023

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة

7:29 م السبت، 26 أغسطس 2023

وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

1:25 ص الخميس، 24 أغسطس 2023

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

وزارة الدفاع 9:44 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

اقرأ أيضا

حساب المواطن
12:03 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم لأسرة المقيم خارج المملكة

العمرة
11:52 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

3 أشياء لا تفوتك عند الحجز للعمرة

5647575 5
11:33 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. "روشن" تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

56 90 6
11:03 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على إلغاء أو إيقاف رخصة إنشائية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:25 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أهم 10.. ولي العهد على "FOX News" وبيان عاجل من الداخلية ومداهمة لمحل حلويات شهير بجدة

WhatsApp Image 2023-09-20 at 8.32.04 PM
8:38 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مداهمة مفاجئة لمحل حلويات شهير بجدة.. ماذا وجد فيه؟

ولي العهد
7:24 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

ولي العهد على قناة "FOX News" ..غدا في الواحدة صباحًا

زلزال المغرب
7:05 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بعد زلزال المغرب المدمر .. 3 زلازل تضرب عدة دول عربية خلال 24 ساعة (تفاصيل)

الجوازات
5:54 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

شرط مهم قبل السفر لدول مجلس التعاون.. توضيح من الجوازات

وزارة الداخلية - ابشر
5:36 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بيان عاجل من الداخلية حول تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة