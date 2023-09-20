وظائف مالية وإدارية وهندسية بشركة أرامكو موبيل سامرف

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية ومالية وهندسية شاغرة لحملة (البكالوريوس) منها لحديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:
الوظائف المتاحة
- محاسب الخزينة والرواتب والضرائب (Treasury Payroll&Tax Accountant)
المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الأوفيس (خبرة لاتقل عن 3 سنوات).
- محاسب (Accountant)
المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
- أخصائي مشتريات (Buyer)
المتطلبات: بكالوريوس (ادارة الأعمال، نظم المعلومات الادارية، ادارة المواد، ادارة سلاسل الامداد) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).
- مهندس عمليات (Cybersecurity Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلهم (خبرة لاتقل عن 5 سنوات).
- مهندس الأجهزة التحليلية (Process Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).
- كيميائي مختبر (Lab Chemist)
المتطلبات: بكالوريوس (الكيمياء) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).
- مهندس بيئي (Environment Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلهم (خبرة لاتقل عن 5 سنوات).
نبذة عن الشركة:
شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) هي شركة سعودية مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية. تقع المصفاة في مدينة الجبيل الصناعية. تقوم المصفاة بعملية تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية إلمداد األسواق المحلية والخارجية. تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصفاة 000,305 برميل يوميا.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"