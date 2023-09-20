جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على وظائفها

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حددت إدارة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يوم الثلاثاء القادم، موعداً لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية المعلن عنها في الـ 13 من شهر صفر الماضي. اضافة اعلان





موعد إجراء الاختبار



أهمية اتباع التعليمات



وبين المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف أن الاختبار سيكون في تمام الساعة 3:30 مساءً بمبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع رقم (550), ومبنى عمادة السنة التحضيرية والخدمات المساندة رقم (400) و (450).وأوضحت إدارة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أنه يمكن للمتقدم التأكد من حالة الترشح وموعد الاختبار ومقره حسب البيانات المرفقة، مؤكداً أهمية اتباع التعليمات وإحضار بطاقة الهوية الوطنية والحضور قبل الاختبار بنصف ساعة.