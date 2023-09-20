الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

لا يشترط الخبرة.. المستشفى التخصصي يعلن عن وظائف إدارية لكافة المؤهلات

مستشفى الملك فيصل التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي
أ أ
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر عدد من الوظائف الإدارية لحملة كافة المؤهلات الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس (بدون خبرة) حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

تفاصيل الوظائف


- كاتب - عدد 1 - جدة (Clerk)
المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1445/3/11هـ (الموافق 2023/9/26م).
- كاتب - عدد 1 - الرياض (Clerk)
المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/5هـ (الموافق 2023/9/20م).
- كاتب جناح - عدد 2 - الرياض (Ward Clerk)
المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/3/12هـ (الموافق 2023/9/27م).
- معاون إدارة المواد - عدد 1 - الرياض (Warehouse Aide)
المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/30هـ (الموافق 2023/10/15م).
- مساعد أول سجلات - عدد 1 - الرياض (Medical Records Assistant I)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة مستشفيات) أو ما يعادلهم (لا يشترط خبرة للبكالوريوس).
آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/16هـ (الموافق 2023/10/1م).

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:


- رواتب تنافسية.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- بدل سكن ومواصلات.
- تطوير مهني مستمر
- برنامج مساعدة الموظفين.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
- مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف:


1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: "اضغط هنا"، مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

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