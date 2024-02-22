بدل سكن وتأمين طبي.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة للخريجين برواتب ومزايا تنافسية

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أعلنت
شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف" في ينبع الصناعية، عن
توفر وظائف فنية وهندسية "تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة" لحملة الدبلوم
والبكالوريوس حسب المسميات التالية:
أرامكو
تطرح وظائف شاغرة للخريجين 1 –
فني.
2 - فني كهربائي.
3 - مخطط صيانة.
4 - مشرف الحرف.
5 - فني معادن ميداني.
6 - مشغل مفاتيح كهربائية.
7 - مشغل "التقطير الخام".
8 - مستشار أول P&CEO.
9 - مستشار العقود "الصيانة".
10 - فني أجهزة تحليل مشارك.
11 - طاقم التحول ورئيس سعادة.
12 - فني أجهزة "منطقة العمليات وغير العمليات".
التخصصات
المطلوبة-
الهندسة
- الكهرباء
- الميكانيكا
- هندسة الأجهزة
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الإلكترونية
- أو ما يعادلهم.
مزايا
العمل في شركة ياسرف1 -
بدل نقل.
2 - بدل سكن.
3 - مكافأة سنوية.
4 - بدل مواصلات.
5 - مرتبات تنافسية.
6 - برامج تدريب وتطوير.
7 - برنامج الادخار الوظيفي.
8 - برنامج لتمليك المساكن للسعوديين.
9 - تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعًا.