الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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بدل سكن وتأمين طبي.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة للخريجين برواتب ومزايا تنافسية

شركة-ينبع-أرامكو-ياسرف
أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف"
أ أ
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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف" في ينبع الصناعية، عن توفر وظائف فنية وهندسية "تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة" لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات التالية:اضافة اعلان

أرامكو تطرح وظائف شاغرة للخريجين

1 – فني.
2 - فني كهربائي.
3 - مخطط صيانة.
4 - مشرف الحرف.
5 - فني معادن ميداني.
6 - مشغل مفاتيح كهربائية.
7 - مشغل "التقطير الخام".
8 - مستشار أول P&CEO.
9 - مستشار العقود "الصيانة".
10 - فني أجهزة تحليل مشارك.
11 - طاقم التحول ورئيس سعادة.
12 - فني أجهزة "منطقة العمليات وغير العمليات".

التخصصات المطلوبة

- الهندسة
- الكهرباء
- الميكانيكا
- هندسة الأجهزة
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الإلكترونية
- أو ما يعادلهم.

مزايا العمل في شركة ياسرف

1 - بدل نقل.
2 - بدل سكن.
3 - مكافأة سنوية.
4 - بدل مواصلات.
5 - مرتبات تنافسية.
6 - برامج تدريب وتطوير.
7 - برنامج الادخار الوظيفي.
8 - برنامج لتمليك المساكن للسعوديين.
9 - تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعًا.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة

و"ياسرف" هو الاسم المختصر لشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة التي تأسست في سنة 2012م كمشروع مشترك بين أرامكو وعملاق صناعة التكرير في الصين والأكبر في آسيا شركة تشاينا بتروكيميكال كوربوريشن "سينوبك" لإنشاء مصفاة تحويل متكاملة تعالج الزيت العربي الثقيل، وتبلغ حصة ملكية أرامكو افي هذه المصفاة العملاقة 62.5% و37.5% لشركة سينوبك.


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