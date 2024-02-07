سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للثانوية فأعلى

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أعلن
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية،
الدبلوم، البكالوريوس، فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:
وظائف
شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للثانوية فأعلى
المسميات الوظيفية:
1 - رجال إطفاء.
2 - مدير السلامة.
3 - ممرضة مسجلة.
4 - محلل أعمال أول.
5 - متخصص في CSSU.
6 - مدير المرافق والصيانة.
7 - أخصائي الامتثال لمخاطر حوكمة الأمن السيبراني.
المؤهلات
المطلوبة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
التخصصات
المطلوبة:
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العلوم
- الأحياء
- الكيمياء
- البرمجة
- الهندسة
- التمريض
- أمن المعلومات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- هندسة السلامة
- أو مايعادلهم