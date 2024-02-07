سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للثانوية فأعلى

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للثانوية فأعلى



المؤهلات المطلوبة:



التخصصات المطلوبة:



طريقة التقديم:



نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

