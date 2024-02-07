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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للثانوية فأعلى

خالد-التخصصي-للعيون
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض
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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للثانوية فأعلى

 المسميات الوظيفية:
1 - رجال إطفاء.
2 - مدير السلامة.
3 - ممرضة مسجلة.
4 - محلل أعمال أول.
5 - متخصص في CSSU.
6 - مدير المرافق والصيانة.
7 - أخصائي الامتثال لمخاطر حوكمة الأمن السيبراني.

المؤهلات المطلوبة:

 - الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

التخصصات المطلوبة:

- العلوم
 - الأحياء
- الكيمياء
- البرمجة
- الهندسة
- التمريض  
- أمن المعلومات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- هندسة السلامة
- أو مايعادلهم

 طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا)، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وبدات قصة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قحين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون عندها أدرك الملك حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والابحاث في طب العيون وفي 1979م تم اصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.

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