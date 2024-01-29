عاجل.. راتب وسكن وتأمين.. أرامكو تعلن بدء التقديم في برنامج تدريب طلاب الكليات المهنية

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أعلنت شركة أرامكو، عبر موقعها الإلكتروني، عن بدء التقديم في "التدريب لطلبة الكليات المهنية" لعام 2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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تفاصيل

- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية.1 - يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.2 - يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.3 - لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.4 - يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.5 - يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:1- نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.2- نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.3- خطاب من الجامعة / الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.- راتب شهري.- المواصلات حسب خطة الشركة.- تأمين طبي حسب خطة الشركة.- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو السعودية، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن.- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب للطلبة المؤهلين بتاريخ 3 مارس 2024م.- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ 29 فبراير 2024م.- بدأ التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1445/07/10هـ الموافق 2024/01/22م وينتهي التقديم اليوم الاثنين بتاريخ 1445/07/17هـ الموافق 2024/01/29م.- من خلال الرابط ( اضغط هنا ).

وتوفر أرامكو فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة.

ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.



