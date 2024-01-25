بخبرة وبدون.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلن مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة الدبلوم فأعلى "تشمل وظائف لا تتطلب خبرة"، وذلك على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية لحملة الدبلوم



المؤهلات المطلوبة لوظائف مدينة الملك سعود





الشروط العامة:



طريقة التقديم:



نبذة عن المدينة:

