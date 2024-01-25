بخبرة وبدون.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلن
مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة
الدبلوم فأعلى "تشمل وظائف لا تتطلب خبرة"، وذلك على النحو التالي:
وظائف
شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية لحملة الدبلوم المسميات
الوظيفية:
1 - منسق إحالات.
2 - أخصائي تمريض.
3 - تقني الطب النووي.
4 - طبيب أعصام مقيم.
5 - فني رعاية المرضى.
6 - فني التصوير الطبي.
7 - طبيب استشاري مساعد.
8 - أخصائي مكافحة العدوى.
9 - فني التصوير الطبي بالموجات فوق صوتية.
المؤهلات المطلوبة لوظائف مدينة الملك سعود -
الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط
العامة:1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
3 - حاصل على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.
4 - إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)
طريقة
التقديم:التقديم
متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (إضغط هنا).
نبذة
عن المدينة:وتعد
مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة
الرياض منذ عام 1376هـ وشكلت شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض، وتتمتع حاليا
بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8000 موظف.
كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية وهي:
1 - المستشفى العام.
2 - مستشفى الأطفال.
3 - مستشفى النساء والولادة.
4 - مركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.