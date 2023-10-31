الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أبلغت عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية ثم عثرت عليها.. ماذا أفعل؟

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
أ أ

تفاعلت الأحوال المدنية مع سؤال أحد المواطنين بشأن إبلاغه عن فقدان الهوية الوطنية ثم عثوره عليها في وقت لاحق.

الحصول على هوية وطنية جديدةاضافة اعلان


وقالت الأحوال المدنية في ردها على ذلك: "حماية  لك تم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية المبلغ عنها ويتوجب عليك الحصول على نسخة جديدة".

تعديل المهنة

في وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة كتب الأحوال المدنية في حالة الرغبة في تعديل بيانات المهنة أو الحالة الوظيفية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب "العناية بالعملاء، في منصة إكس "تويتر سابقا"،  على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراءات المطلوبة لتعديل المهنة.

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "لتعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب وإحضار الأصل من آخر مؤهل حصلت عليه".

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أوضحت السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للأبناء من الذكور والإناث.

إصدار بطاقة الهوية للأبناء


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن سن إصدار بطاقة الهوية للأبناء.

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها "يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباري عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياري من سن ١٠-١٥ سنة".


اقرأ أيضا

البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية)
10:16 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية يعلن عن 11 وظيفة بالرياض

مساند
9:45 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

إلغاء تأشيرة الاستقدام في نفس اليوم هل يمكن استرداد المدفوعات؟ مساند يوضح

أمانة الحدود الشمالية
7:08 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أمانة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة

مدينة الملك سعود الطبية
6:58 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

في الرياض.. مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة

اقرأ أيضا

هل الرصيد السابق يتيح الحصول على المعاش؟ التأمينات تجيب

هل يمكن تمديد تأشيرة زائر منفردة عبر أبشر ؟.. توضيح مهم من الجوازات

وظائف شاغرة للعمل عن بعد.. رابط التقديم

هل يتم تطبيق الحد المانع من الشهر المقبل؟ حساب المواطن يوضح

هل الفصل من العمل يؤثر عند التقديم على وظيفة ثانية؟.. رد من التأمينات

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الجوازات 5:45 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

هل يمكن تمديد تأشيرة زائر منفردة عبر أبشر ؟.. توضيح مهم من الجوازات

الجوازات 5:41 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل يمكن السفر إلى دول الخليج أثناء تجديد الجواز؟.. توضيح مهم من الجوازات

مطار الملك عبد العزيز الدولي 7:34 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"

هيئة الزكاة 8:58 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. المسميات وطريقة التقديم

اقرأ أيضا

حساب المواطن - الدعم (4)
3:41 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

هل الحاسبة التقديرية تظهر استحقاق حساب المواطن شاملاً الدعم الإضافي؟

منصة سكني
2:59 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

لمستفيدي الدعم السكني.. كيفية نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري

الراتب
2:31 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بالأرقام.. تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد تطبيق الزيادة

جامعة أم القرى
1:57 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

التقديم الآن.. وظائف في جامعة أم القرى لهذه التخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الاحوال المدنية
11:07 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أبلغت عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية ثم عثرت عليها.. ماذا أفعل؟

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أهم 10.. ولي العهد يطلع مجلس الوزراء على تطورات غزة ودولة تفتح بابها لمواطني المملكة دون تأشيرة

مجلس الوزراء
9:50 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

10 قرارات في جلسة مجلس الوزراء (تفاصيل )

مساند
9:45 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

إلغاء تأشيرة الاستقدام في نفس اليوم هل يمكن استرداد المدفوعات؟ مساند يوضح

WhatsApp Image 2023-10-31 at 8.04.37 PM
9:17 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"الوطنية للإسكان" تتيح 20 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال

F9yV8bpX0AA_XPq
9:09 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء ويطلعه على موقف المملكة تجاه التطورات في غزة