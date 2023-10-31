أبلغت عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية ثم عثرت عليها.. ماذا أفعل؟

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تعديل المهنة



إصدار بطاقة الهوية للأبناء



أبلغت عن فقدان الهوية الوطنية ثم عثرت عليها، ماذا علي أن أفعل ؟ pic.twitter.com/z9OuSu3RY9 October 31, 2023

تفاعلت الأحوال المدنية مع سؤال أحد المواطنين بشأن إبلاغه عن فقدان الهوية الوطنية ثم عثوره عليها في وقت لاحق.وقالت الأحوال المدنية في ردها على ذلك: "حماية لك تم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية المبلغ عنها ويتوجب عليك الحصول على نسخة جديدة".في وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة كتب الأحوال المدنية في حالة الرغبة في تعديل بيانات المهنة أو الحالة الوظيفية.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب "العناية بالعملاء، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراءات المطلوبة لتعديل المهنة.وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "لتعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب وإحضار الأصل من آخر مؤهل حصلت عليه".وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أوضحت السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للأبناء من الذكور والإناث.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن سن إصدار بطاقة الهوية للأبناء.وأجابت الأحوال المدنية، بقولها "يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباري عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياري من سن ١٠-١٥ سنة".