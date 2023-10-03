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صحيفة تواصل الالكترونية

للثانوية فأعلى.. فتح باب التوظيف في المعهد التقني لخدمات البترول

التقني لخدمات البترول
المعهد التقني السعودي لخدمات البترول
أ أ
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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالدمام عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (فنية، إدارية، أمنية، تقنية، هندسية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان


الوظائف:

- مساعد إداري.
- فني رافعات ومعدات ثقيلة.
- مدرب الصحة والسلامة والبيئة.
- مسؤول التحصيل.
- مسؤول المشتريات.
- فني تقنية المعلومات.
- مُحلل ضمان الجودة.
- مُحلل التقييم الفني.
- مُحلل التقييم الأكاديمي.


المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.


نبذة عن المعهد:

تم تأسيس المعهد التقني السعودي لخدمات البترول لتلبية احتياجات صناعة خدمات البترول ولمساندة السعودة في المملكة العربية السعودية،
وقد تم تأسيسه عام 2008م بواسطة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شيفرون العربية السعودية.


مؤسسة غير ربحية

والمعهد مؤسسة غير ربحية مستقلة بالكامل يديرها مجلس أمناء يمثل الجهات الرئيسية المشاركة في المعهد.
وتشمل صناعة خدمات البترول عددا من شركات المقاولات التي تقدم خدماتها في مرافق استكشاف الزيت والحفر والإنتاج في حقول الزيت على نطاق المملكة العربية السعودية.
وتعمل شركات المقاولات تلك مع شركات الزيت الكبرى مثل شركة أرامكو السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية.


طريقة التقديم:

لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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