اليوم.. وزارة الدفاع تعلن استقطاب الكفاءات المتميزة عبر معرض "خطوة للتوظيف"

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أعلنت وزارة الدفاع مُمثَّلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية عن مشاركة الوزارة في النسخة التاسعة من معرض "خطوة للتوظيف"، لاستقطاب الكفاءات المتميزة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الأهداف الاستراتيجية لمشاركة الوزارة:



التفاصيل:



موعد المعرض:



مكان المعرض:

