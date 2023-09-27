اليوم.. وزارة الدفاع تعلن استقطاب الكفاءات المتميزة عبر معرض "خطوة للتوظيف"

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أعلنت وزارة
الدفاع مُمثَّلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية عن مشاركة الوزارة في النسخة
التاسعة من معرض "خطوة للتوظيف"، لاستقطاب الكفاءات المتميزة، وذلك
وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الأهداف
الاستراتيجية لمشاركة الوزارة:
- استقطاب وجذب الكوادر المتميزة من أبناء وبنات الوطن لتحقيق أهداف وخطط الوزارة الاستراتيجية.
- دعم استراتيجية التوطين في المملكة بتوظيف أبنائها وبناتها ؛ مما يساعد بالإسهام في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز قدرات العمل الوطني.
- بناء شبكة بيانات من الكوادر البشرية السعودية المتميزة للاستفادة منها لشغل الوظائف الشاغرة .
- خلق بيئة عمل مهنية محفزة تساعد على تطوير الأفكار والرؤى ، لتحقيق مزيد من الإبداع والرضا الوظيفي وإحداث التغيير.
التفاصيل:
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