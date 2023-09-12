أكثر من 400 وظيفة صحية في وزارة الدفاع.. رابط التقديم

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن
توفر وظائف شاغرة للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
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مبرمج بيانات
الممرضة المسؤولة.تقنية القلب (تصوير قلب الموسيقى) لخدمة المدينة.
صيدلي محاليل وريدية (صيدلية IV).
اخصائي علاجي (أخصائي علاج الجهاز التنفسي).
طبيب نائب مسالك بولية ليزر - (مسجل مسالك بولية-ليزر).
نائب مدير التمريض.
فني مختبرات طبية / فني مختبر (الخدمة المدنية).
طبيب نائب نساء وولادة - أخصائي أمراض النساء والتوليد.
طبيب نائب اطفال - مسجل طب الاطفال.
والمزيد ...
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).