براتب يصل إلى 25,000 ريال.. عشرات الوظائف الشاغرة لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية وتقنية لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في عدة مدن بالمملكة - مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية: اضافة اعلان



المؤهلات المستهدفة:

- الثانوية.

- الدبلوم.

- البكالوريوس.



وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

1- مدير النظافة.

2- مراقب عمال.

3- محاسب.

4- عامل تثبيت أنابيب.

5- أخصائي استقبال طلبات الخدمة.

6- مطور تطبيقات.

7- أخصائي تخطيط.

8- أمين مستودع.

9- مشرف.

10- مراقب نظافة مرافق.

11- مراقب أعمال نظافة.

12- مدير مشروع.

13- مساعد فني تكييف.

14- عامل.

15- فني أجهزة راديو.



وظائف الهيئة الملكية:

1- أخصائي تطوير تكاملات صناعية اول.

2- أخصائي تخطيط إرشادي أول.

3- مهندس أخصائي إدارة عقود.

4- أخصائي مراجعة التكاليف.

5- أخصائي تخطيط ارشادي.

6- أخصائي مسح أمني.

7- مشرف الوقاية من الحرائق.

8- أخصائي تخطيط بيئي.

9- أخصائي هندسة قيمية.

10- اخصائي جدولة.

11- أخصائي تخطيط قوى عاملة.

12- رئيس قسم الوثائق والمعلومات.

13- رئيس قسم السلامة.

14- رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.

15- مدير إدارة المباني.

16- مدير إدارة الطرق.

17- مدير إدارة النقل والمعدات.

18- رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.

19- رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث.

20- رئيس قسم التصاريح والانظمة البيئية.

21- رئيس قسم استمرارية الاعمال.

22- مدير الإدارة الهندسية.

23- رئيس قسم الهندسة القيمية.

24- رئيس قسم سلامة الإنشاءات.

25- رئيس قسم الانشاءات الصناعية.

26- رئيس قسم صحة البيئة.

27- رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.

28- مدير إدارة المرافق العامة.

29- رئيس قسم النقل.

30- رئيس قسم صيانة مباني المنشآت العامة.

31- رئيس قسم الطرق بالمنطقة الصناعية.

32- رئيس قسم العلاقات الحكومية ومساندة المستثمر.

33- رئيس قسم الصناعات الاساسية والثانوية.

34- مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني.

35- رئيس قسم الاتفاقيات التجارية والسكنية.



نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية هو برنامج توظيف بإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

ويقوم البرنامج بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط و تزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.



طريقة التقديم:



- للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف الهيئة الملكية عبر بوابة التأهيل والإحلال:



1- وظائف الهيئة الملكية:

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2- وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

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