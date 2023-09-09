الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

أ أ

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر فرص وظيفية وتدريبية للتخصصات الإدارية والتقنية للرجال والنساء لحملة البكالوريوس، وفق التالي:



– مطور التعلم الالكتروني اضافة اعلان



درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، علوم حاسب، هندسة البرمجيات

خبرة لاتقل عن سنتين في نفس المجال.

– متدرب إدارة أعمال (تمهير)



درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادله

لا يشترط الخبرة

» للتقديم على الرابط ( https://bit.ly/3EuoMC6 )



مؤتمر التلعيم

وفي وقت سابق، شاركت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خلال الفترة من 26 وحتى 30 أغسطس الجاري، في مؤتمر التعليم المهني الصحي "AMEE" في مدينة غلاسكو في المملكة المتحدة، حيث استعرضت تجاربها في هذا المجال، ونجاحاتها في البورد السعودي، بحضور متخصصين ومهتمين ببيئات التعلم الصحي على مستوى العالم.



وتضمنت مشاركة الهيئة، جناحًا ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، استعرض تجربة الهيئة في برامج البورد السعودي، والأكاديميات المتخصصة، والتقييم، والتطوير المهني، وما حققته في هذه المجالات.



