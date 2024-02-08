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أعلنت جامعة جدة، عن حاجتها لشغل عدد 30 وظيفة أكاديمية على رتبة "معيد" بنظام التعاقد، في عدد من التخصصات للعام الجامعي 1445هـ بكليات الجامعة بالمقر الرئيس، على النحو التالي:





رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة جدة في عدة تخصصات



التخصصات المطلوبة



الشروط العامة والمؤهلات اللازمة للتقديم على الوظائف



المسمى الوظيفي:- معيد (عدد 30)- التسويق- التمريض- حاسب آلي- تقنية الأشعة- أمن سيبراني- هندسة مدنية- هندسة شبكات- هندسة كهربائية- هندسة صناعية- هندسة كيميائية- نظم المعلومات- هندسة البرمجيات- هندسة الحاسب الآلي- إدارة سلاسل الإمداد- إدارة الموارد البشرية- إدارة نظم المعلومات1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.2 - ألا يقل تقدير المؤهل عن جيد جدًا.3 - الا يزيد عمر المتقدم عن (30) عام.4 - أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.





طريقة التقديم

