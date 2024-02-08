رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة جدة في عدة تخصصات

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أعلنت جامعة جدة، عن حاجتها لشغل عدد 30 وظيفة أكاديمية على رتبة "معيد" بنظام
التعاقد، في عدد من التخصصات للعام الجامعي 1445هـ بكليات الجامعة بالمقر الرئيس، على النحو التالي:
رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة جدة في عدة تخصصاتالمسمى
الوظيفي:
- معيد (عدد 30)
التخصصات
المطلوبة-
التسويق
- التمريض
- حاسب آلي
- تقنية الأشعة
- أمن سيبراني
- هندسة مدنية
- هندسة شبكات
- هندسة كهربائية
- هندسة صناعية
- هندسة كيميائية
- نظم المعلومات
- هندسة البرمجيات
- هندسة الحاسب الآلي
- إدارة سلاسل الإمداد
- إدارة الموارد البشرية
- إدارة نظم المعلومات
الشروط
العامة والمؤهلات اللازمة للتقديم على الوظائف1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - ألا يقل تقدير المؤهل عن جيد جدًا.
3 - الا يزيد عمر المتقدم عن (30) عام.
4 - أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.