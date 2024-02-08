الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة جدة في عدة تخصصات

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جامعة جدة
أ أ
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أعلنت جامعة جدة، عن حاجتها لشغل عدد 30 وظيفة أكاديمية على رتبة "معيد" بنظام التعاقد، في عدد من التخصصات للعام الجامعي 1445هـ بكليات الجامعة بالمقر الرئيس، على النحو التالي:اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة جدة في عدة تخصصات

المسمى الوظيفي:
- معيد (عدد 30)

التخصصات المطلوبة

- التسويق
- التمريض
- حاسب آلي
- تقنية الأشعة
- أمن سيبراني
- هندسة مدنية
- هندسة شبكات
- هندسة كهربائية
- هندسة صناعية
- هندسة كيميائية
- نظم المعلومات
- هندسة البرمجيات
- هندسة الحاسب الآلي
- إدارة سلاسل الإمداد
- إدارة الموارد البشرية
- إدارة نظم المعلومات

الشروط العامة والمؤهلات اللازمة للتقديم على الوظائف

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - ألا يقل تقدير المؤهل عن جيد جدًا.
3 - الا يزيد عمر المتقدم عن (30) عام.
4 - أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.


طريقة التقديم

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1445/7/27هـ عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/8/5هـ.

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