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الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة العامة لعقارات الدولة
الهيئة العامة لعقارات الدولة
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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية مرتبطة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء) عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض على النحو التالي:
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وظائف عقارات الدولة:


- خبير مراجعة داخلية
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (ادارة الأعمال، المالية) أو مايعادلهم مع خبرة 7 سنوات.

- رئيس مهندسين نظم تقنية المعلومات
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (هندسة الحاسب الآلي) أو مايعادله مع خبرة 6 سنوات.
 
- كبير أخصائي تطوير المواهب
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو مايعادلهم مع خبرة 6 سنوات.

نبذة عن الهيئة:


تأسست الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م بتحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
وترتبط الهيئة تنظيميا، برئيس مجلس الوزراء، حيث منحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.


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