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"الملكية الفكرية" تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

هيئة الملكية الفكرية
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
أ أ
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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرياض عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية العامة للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:اضافة اعلان


- أمين مستودع

الوصف الوظيفي:


يتحمل أمين المسودع مسؤولية ضمان فعالية وكفاءة ادارة الأصول الثابتة والمخزون يساعد أمين المتجر في صيانة جميع سجلات جرد الأصول واعداد تقارير تدقيق المخزون السنوية.

المهارات المطلوبة:



- الجودة والتحسين المستمر.

- العمل الجماعي والتواصل.


- المصداقية.

- العمل بروح الفريق.

نبذة عن الهيئة:


الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي هيئة سعودية حكومية في مدينة (الرياض) لحماية وتنظيم مجالات الملكية الفكرية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها.

طريقة التقديم:


بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/6/27هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر التقديم حتى الأحد 1445/7/9هـ.

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