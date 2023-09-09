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وظائف شاغرة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء في عدة تخصصات

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
أ أ
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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن طرح وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية، وفقًا لما تم نقله من الموقع الرسمي؛ وموضح أدناه:اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:


1- اختصاصي هندسي.
المسؤوليات الوظيفية:
– تطوير الأطر التنظيمية والإجراءات المتعلقة بقطاع توزيع الكهرباء.
– مراجعة ومتابعة الاتفاقيات والتنظيمات والأكواد الفنية.

– إعداد الدراسات والتقارير الفنية وتحليل البيانات ذات العلاقة.
– المشاركة في أعمال اللجان الفنية ذات العلاقة.
2- اختصاصي مالي.
المسؤوليات الوظيفية:
– حساب المؤشرات المالية والتحليلية.
– تقويم ومراقبة الأداء المالي للمرخص لهم.
– المساهمة في أعمال حساب تكاليف تقديم الخدمة الكهربائية.
– المساهمة في أعمال مراجعة التعريفة الكهربائية والمقابلات المالية.
– المساهمة في أعمال تحديد العائد الموزون لاستثمارات مقدمي الخدمة الكهربائية والمرخص لهم.
– تحليل البيانات المالية وحساب أسعار انتاج الطاقة الكهربائية.
– إعداد التقارير المالية والبحوث والدراسات في مجال الطاقة الكهربائية.

طريقة التقديم:


– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم على وظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الرسمي:
بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

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