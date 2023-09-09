وظائف شاغرة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء في عدة تخصصات

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن طرح وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية، وفقًا لما تم نقله من الموقع الرسمي؛ وموضح أدناه: اضافة اعلان





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