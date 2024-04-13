الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت الهيئة
السعودية للمقاولين عن طرح وظائف شاغرة في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض لحملة
البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
- مسؤول الشؤون التنظيمية الاقليمية
- ضابط أول التسويق
- أخصائي مكتب تنفيذي
- مدير استراتيجي
- أخصائي أول إحصاء ومنشورات
- مدير معايير العمل
- مدير خدمات المعلومات
- أخصائي تنمية رأس المال البشري
- أخصائي أنظمة الصناعة
التخصصات
المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الإدارة الاستراتيجية
- الموارد البشرية
- العلاقات العامة
- التسويق
- القانون
- الإحصاء
- الهندسة
- أو مايعادلهم
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.
نبذة عن الهيئة:
تأسست الهيئة السعودية للمقاولين من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1436/11/23هـ بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل وللوصول لأعلى درجات الانتاجية والجودة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا