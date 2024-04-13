الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن طرح وظائف شاغرة في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:



- مسؤول الشؤون التنظيمية الاقليمية



- ضابط أول التسويق



- أخصائي مكتب تنفيذي

- مدير استراتيجي

- أخصائي أول إحصاء ومنشورات

- مدير معايير العمل

- مدير خدمات المعلومات

- أخصائي تنمية رأس المال البشري

- أخصائي أنظمة الصناعة



التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



نبذة عن الهيئة:



طريقة التقديم:

