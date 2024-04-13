السبت، 04 شوال 1445 ، 13 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

ا
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن طرح وظائف شاغرة في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

- مسؤول الشؤون التنظيمية الاقليميةاضافة اعلان

- ضابط أول التسويق

- أخصائي مكتب تنفيذي
- مدير استراتيجي
- أخصائي أول إحصاء ومنشورات 
- مدير معايير العمل   
- مدير خدمات المعلومات
- أخصائي تنمية رأس المال البشري  
- أخصائي أنظمة الصناعة  

التخصصات المطلوبة:



- إدارة الأعمال 
- الإدارة الاستراتيجية    
- الموارد البشرية
- العلاقات العامة 

- التسويق
- القانون  
- الإحصاء
- الهندسة 
- أو مايعادلهم

الشروط العامة:



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الهيئة:



تأسست الهيئة السعودية للمقاولين من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1436/11/23هـ بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل وللوصول لأعلى درجات الانتاجية والجودة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. راتب 8000 ريال.. "STC" تطرح وظائف للخريجين في كافة التخصصات

شكاوى من تأخر إرسال الإيجار.. ورد رسمي يحسم الجدل

تنبيه مهم بخصوص تعديل صرف المعاشات: القرار لا يشمل هؤلاء

عاجل.. بشرى للخريجين.. طرح 135 وظيفة بإحدى شركات أرامكو في مختلف التخصصات

عاجل.. شروط صرف منحة الزواج من التأمينات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة علم 8:51 م الخميس، 21 مارس 2024

برواتب تنافسية.. شركة علم تعلن عن طرح فرص وظيفية وتدريبية بالرياض

فني تجبير - وزارةالصحة 10:00 م الإثنين، 18 مارس 2024

عاجل.. من اليوم ولمدة أسبوع.. الصحة تعلن عن فتح التقديم والتسجيل لبرنامج " فني التجبير "

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية 8:41 م الأحد، 17 مارس 2024

الخطوط السعودية تعلن عن فتح التوظيف لحملة الثانوية فأعلى بدون خبرة

نيوم 3:00 م السبت، 16 مارس 2024

عاجل.. بمزايا رائعة.. نيوم تعلن عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف 2024