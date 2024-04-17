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بشرى سارة.. أرامكو تطرح وظائف لهؤلاء برواتب وبدلات وتأمين طبي شامل

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شركة أرامكو
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" في مدينة الجبيل الصناعية عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات التالية: اضافة اعلان

أرامكو تطرح وظائف برواتب وبدلات وتأمين طبي شامل

1 - مراجع داخلي.
2 - مهندس عمليات كبير.
3 - كبير المدققين الداخليين.
4 - محاسب أول أصول المشروع.

المزايا

- بدل نقل
- بدل سكن
- تأمين طبي
- رواتب تنافسية
- راتب إضافي سنوي
- بدل إجازة "70% من الراتب".
- بدل تأثيث يدفع مرة واحدة.
- هدايا خدمة كل خمس سنوات.
- برنامج تملك المنازل للمواطنين.
- إجازة سنوية مدفوعة "30 يومًا" للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.
- إجازة سنوية مدفوعة (38 يومًا) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة

و"ساتورب"، اختصار لمسمى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات، مشروع مشترك بين أرامكو وشركة توتال الفرنسية.

تعد ساتورب أكبر مشروع تكريري بتروكيماوي عطري في العالم وأول مصفاة بترول متكاملة في المملكة بطاقة 400 ألف برميل يوميًا، وتقع المصفاة في مدينة الجبيل الصناعية.

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