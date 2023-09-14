"الموارد" تسمح بتعديل عقد العمل بهذه الطريقة

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه يمكن للموظف طلب تعديلٍ على العقد، ومن ثم تتم إعادة العقد للمنشأة للتعديل. اضافة اعلان

جاء ذلك على صفحة منصة "قوى" الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار جاء فيه:"من فضلك استلمت رسالة على منصة قوى تفيد بأن هناك عقدًا متوقفًا على التوثيق.





اختلافات لم تذكر في العقد





حالات إنهاء عقد العمل دون مكافأة





تعمُّد الخسارة المادية





التغيب دون سبب مشروع



واستكمل صاحب الاستفسار يقول: وعندما قرأت العقد وقارنته بعقدي القديم وجدت اختلافات ومميزات لم تذكر فما الحل؟1 ـ إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه في أثناء العمل أو بسببه.2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يُطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمدًا التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكًا سيئًا، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.4 - إذا وقع من العامل - عمدًا - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.6 - إذا كان العامل مُعيَّنًا تحت الاختبار.7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يومًا في الحالة الأولى، وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.