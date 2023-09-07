توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن الإعانة المالية لذوي الإعاقة

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، توضيحًا مهمًا بشأن الإعانة المالية لذوي الإعاقة.





شرط خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة اضافة اعلان



الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة



الشروط



المستندات المطلوبة



وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على منصة "إكس"، أنه تبعاً للوائح والشروط الخاصة بخدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة، فإنه يشترط أن لا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "أنا مستفيدة من التأهيل الشامل ولقيت لي وظيفة هل ينقطع علي التأهيل".وتمكّن خدمة إلكترونية الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة الذين تم تقييم إعاقتهم من تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية بحسب الشروط والضوابط المعتمدة لذلك.تقديم طلب الخدمة يتم من خلال البوابة الإلكترونية:1 - اختر خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات.2 - تعبئة البيانات المطلوبة "الإفصاح عن بيانات المستفيد وبيانات الدخل والحساب البنكي والموافقة على الإقرار و التعهد" ثم تقديم الطلب.3 - سيتم إرسال رقم وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية.4 - يمكن متابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أيقونة "طلباتي".- أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة إقامة دائمة.- أن يكون لدى المستفيد تقييم إعاقة ساري الصلاحية.- ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.- أن يكون المستفيد مسجلاً لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.- ألا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 60 سنة.- أن يكون سعودياً أو من القبائل النازحة ولديه هوية سارية.- ألا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة.- أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.- ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.- أن يكون لدى المستفيد تقييم إعاقة ساري الصلاحية.